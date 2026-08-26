تجلیل از ۴۵ چهره شاخص در اولین دوره جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری «نخستین جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی و عمومی» با حضور حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حسین دیوسالار، معاون همکاری‌های علمی و فرهنگی، و محمدعلی ربانی، مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی در تلار شهید رحیمی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

ایمانی‌پور در این نشست با تبریک ایام ولادت پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت طی سخنانی اظهار کرد: امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و تقریب است و فضای بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) فرصت مناسبی برای تقویت وحدت اسلامی و معرفی شخصیت پیامبر اسلام (ص) به جهانیان است.

وی افزود: دشمنان در سال‌های اخیر شخصیت پیامبر اکرم(ص) و قرآن کریم را هدف قرار داده‌اند و در کشورهای غربی و اروپایی شاهد حرکت‌هایی در جهت تضعیف و تخریب این دو رکن اساسی اسلام هستیم. بنابراین وظیفه داریم شخصیت پیامبر اکرم(ص) را آن‌گونه که شایسته است به جهان معرفی کنیم و از حقیقت اسلام و پیامبر رحمت دفاع کنیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین با تبریک هفته دولت گفت: همان‌گونه که امروز وحدت جهان اسلام اهمیت دارد، در داخل کشور نیز انسجام و وحدت ملی یکی از ارکان اصلی پیروزی در جنگ تحمیلی و عبور از شرایط دشوار کشور است.در این میان و در شرایط خاص تاریخ کشور لازم است از رئیس‌جمهور محترم و اعضای هیئت دولت به دلیل تلاش‌های بی‌وقفه‌ای که در مسیر خدمت به مردم و کشور انجام می‌دهند، تشکر کنم.

«روایت»؛ ضرورتی فراتر از جنگ روایت‌ها

ایمانی‌پور در ادامه با تشریح اهداف برگزاری نخستین جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی و عمومی اظهار داشت: این جایزه ابتکاری برای تجلیل از افرادی است که در عرصه دیپلماسی فرهنگی و عمومی فعال بوده‌اند؛ کسانی که توانسته‌اند تصویر مناسبی از جمهوری اسلامی ایران ارائه دهند یا روایت درستی از واقعیت‌ها، ظرفیت‌ها و حقوق ایران در عرصه بین‌المللی داشته باشند.

وی با بیان اینکه اهمیت تصویر و روایت امروز بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: جهان تا حد زیادی بر اساس تصویری که از یک کشور در اختیار دارد درباره آن قضاوت می‌کند. امام خمینی(ره) نیز درباره مسئله تحریف تعبیر عمیقی داشتند و تأکید می‌کردند که تحریم‌ها مبتنی بر تحریف حقایق جمهوری اسلامی ایران است. امروز نیز جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران تا حد زیادی بر پایه تحریف واقعیت‌های ایران دنبال می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: گاهی تصور می‌کنیم روایت جنگ همان جنگ روایت‌هاست، در حالی که روایت یک امر مستمر و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است و نباید آن را به یک مقطع کوتاه محدود کرد.

وی گفت: روایت هم نقش «دافع» دارد و هم نقش «رافع»، از یک سو می‌تواند مانع شکل‌گیری جنگ، تحریف و تصویرسازی‌های نادرست شود و از سوی دیگر قادر است بسیاری از برداشت‌ها و ذهنیت‌های منفی ایجادشده درباره ایران را اصلاح کند.

ایمانی‌پور با تأکید بر اینکه روایتگری درباره ایران نباید صرفاً وظیفه رسانه‌ها یا دولت‌ها تلقی شود، افزود: امروز انسان‌رسانه‌ها و تک‌تک مردم نیز وظیفه دارند تصویر شایسته‌ای از کشورمان ارائه کنند. اگر دلسوز کشور هستیم، اگر به دنبال آزادی، صلح و ارزش‌های انسانی هستیم، باید نسبت به روایت صحیح و اصلاح تصویر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی حساس باشیم.

تجلیل از ۴۵ چهره داخلی و خارجی

وی با اشاره به برنامه نخستین دوره جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی و عمومی گفت: این جایزه به صورت سالانه برگزار خواهد شد و در هر دوره از افرادی که در طول یک سال گذشته بیشترین تأثیر را در ارائه تصویر صحیح از ایران داشته‌اند، تجلیل می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: در این دوره یک بخش ویژه نیز به فعالیت‌های مرتبط با جنگ‌های تحمیلی و به‌ویژه جنگ تحمیلی اخیر اختصاص یافته است و در مجموع حدود ۴۵ نفر به عنوان برگزیده معرفی و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

ایمانی‌پور خاطرنشان کرد: از این تعداد، ۱۵ نفر از چهره‌های خارجی و حدود ۳۰ نفر از افراد داخلی هستند. علاوه بر این، حدود ۲۰۰ نفر از فعالان و شخصیت‌های مؤثر در خارج از کشور نیز توسط نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی درباره حوزه‌های انتخاب برگزیدگان گفت: این افراد از عرصه‌های مختلف انتخاب شده‌اند؛ از جمله فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی و گردشگری، دین و تبلیغ، رسانه، فضای مجازی، علم و ورزش. دامنه تصویرسازی از ایران بسیار گسترده است و به همین دلیل با عرصه‌های متنوعی در این جایزه مواجه هستیم.

ایمانی‌پور درباره زمان برگزاری این جایزه نیز گفت: در ابتدا قرار بود نخستین دوره جایزه در دهم تیرماه برگزار شود. دهم تیرماه در تقویم رسمی کشور به عنوان روز دیپلماسی فرهنگی و تعامل با جهان شناخته می‌شود و این تاریخ با سالروز تأسیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز مرتبط است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور و برگزاری مراسم تشییع شهدای جنگ اخیر، تصمیم گرفته شد زمان برگزاری جایزه به دهم شهریورماه و ایام هفته دولت منتقل شود. ان‌شاءالله در سال‌های آینده این جایزه در همان دهم تیرماه، همزمان با روز دیپلماسی فرهنگی و تعامل با جهان، برگزار خواهد شد.

۱۳ هیئت داوری برای انتخاب برگزیدگان

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در برگزاری این رویداد اظهار داشت: افراد و مجموعه‌های متعددی در شکل‌گیری این جایزه و انتخاب برگزیدگان همکاری کرده‌اند که از وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده و همچنین مؤسسات مردم‌نهاد تشکر می‌کنم.

وی افزود: برای این جایزه شورای سیاست‌گذاری تشکیل شد و در عرصه‌های مختلف نیز هیئت‌های داوری فعالیت کردند. در مجموع ۱۳ حوزه تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و کمیته‌های داوری افراد شایسته را برای معرفی نهایی به دبیرخانه جایزه پیشنهاد کردند.

هدف اصلی جایزه مقابله با تحریف و ایران‌هراسی

ایمانی‌پور هدف اصلی این جایزه را کمک به بهبود تصویر ایران در جهان عنوان کرد و گفت: هدف این جایزه را مقابله با پروژه تحریف و ایران‌هراسی قرار داده‌ایم. دشمنان جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی عمومی و فرهنگی بسیار فعال هستند و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این حوزه انجام می‌دهند.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز باید متناسب با شرایط جدید و با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و دیپلماسی عمومی، حضور فعال‌تر و مؤثرتری در عرصه تصویرسازی بین‌المللی داشته باشد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به اهمیت روایت دوران جنگ و پس از آن اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های جدی ما این است که در دوران پس از جنگ، روایت و ثبت واقعیت‌های آن فراموش نشود. اگر ما تاریخ خود را به‌درستی روایت نکنیم، دیگران آن را روایت خواهند کرد.

وی افزود: امروز باید روایت جنگ به‌درستی ثبت، نوشته و خوانده شود تا واقعیت‌ها برای نسل‌های آینده باقی بماند. اگر ما خودمان روایت نکنیم، دیگران ما را روایت خواهند کرد.

روایتگری وظیفه‌ای همگانی

ایمانی‌پور با تأکید بر ضرورت حضور مردم در عرصه روایتگری گفت: روایتگری یک وظیفه همگانی است و تا زمانی که مسئله روایت به یک مطالبه عمومی تبدیل نشود، تأثیر لازم را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: امروز در یک محاصره رسانه‌ای و نوعی تروریسم رسانه‌ای قرار داریم. در جریان جنگ اخیر، جوانان غیور ایرانی با ابتکارات خود نشان دادند که می‌توانند دست برتر جمهوری اسلامی ایران را در عرصه روایت به نمایش بگذارند. این ظرفیت باید در دوران پس از جنگ نیز با همان قوت و جدیت ادامه پیدا کند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطرنشان کرد: نباید تصور کنیم که با پایان جنگ، دوران روایتگری و فعالیت رسانه‌ای نیز به پایان رسیده است؛ اتفاقاً پس از جنگ، نیاز ما به روایت صحیح کمتر نمی‌شود، بلکه بیش از گذشته باید در این عرصه فعال باشیم.

جایزه‌ای برای شناسایی و شبکه‌سازی روایتگران ایران

ایمانی‌پور در پایان با بیان اینکه «جایزه» هدف نهایی این رویداد نیست، گفت: برخی می‌پرسند چرا جایزه برگزار می‌کنید؛ پاسخ این است که جایزه برای ما یک ابزار است تا بتوانیم به وظیفه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی عمل کنیم.

وی افزود: نخستین وظیفه این جایزه، شناسایی افرادی است که به صورت مستمر و مؤثر در عرصه دیپلماسی فرهنگی و روایتگری ایران فعالیت کرده‌اند تا بتوانیم در مراحل بعد از ظرفیت آنها حمایت کنیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: پس از شناسایی، مرحله شبکه‌سازی، کار تیمی، هم‌افزایی و حمایت از این افراد اهمیت پیدا می‌کند. جایزه ارزش ذاتی و هدف نهایی نیست؛ بلکه فرصتی برای شناسایی مستمر روایتگران مؤثر ایران، حمایت از آنها و ایجاد یک شبکه فعال در عرصه دیپلماسی فرهنگی و عمومی است.

وی ابراز امیدواری کرد: با برگزاری این جایزه بتوانیم ائتلاف دشمن را در عرصه روایت با یک حرکت مؤثر و منسجم پاسخ دهیم و نشان دهیم که جمهوری اسلامی ایران در نبرد روایت‌ها نیز می‌تواند دست برتر را داشته باشد.