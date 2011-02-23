روزانه 1700 تن شیر در گلستان به لبنیات تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین طلوعیان صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح بزگترین کارخانه تولید محصولات لبنی گلستان افزود: این میزان تولید در 22 کارخانه به محصولات لبنی تبدیل می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان نیز گفت: واحد تولیدی برج نور گرگان با مبلغ کل سرمایه گذاری 110 میلیارد ریال و اشتغالزائی 50 نفر در یک شیفت به بهره برداری رسیده است.

سید علی پورنبوی افزود: این واحد تولیدی از ستهیلات بانک صنعت و معدن به مبلغ 60 میلیارد ریال استفاده کرده است.



وی اظهار داشت: واحد تولیدی برج نور گرگان در زمینی به مساحت بالغ بر 8 هزار متر مربع احداث و با ظرفیت تولید 12 هزار تن بستنی، 10 هزار تن ماست پاستوریزه ، یک هزار و 215 تن تولید خامه پاستوریزه، 13 هزار تن شیر پاستوریزه و 20 هزار تن دوغ بدون گاز فعالیت خود را آغاز کرده است.



مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان با بیان اینکه شهرک صنعتی گرگان 2 در سایت های غذایی ، نساجی، سلولزی، فلزی، کانی غیرفلزی، شیمیایی ، برق و الکترونیک طراحی شده است ادامه داد: این شهرک با مساحت فاز عملیاتی 40 هکتار آماده واگذاری به متقاضیان باشد.



رئیس هیئت مدیره کارخانه گفت: برای ساخت این کارخانه بیش از 80 میلیارد ریال هزینه شده است و با بهره برداری از این کارخانه برای 50 نفر شغل فراهم شد.



به گفته نوری در این کارخانه سالانه بیش از 44 هزار تن انواع محصولات لبنی مانند ماست و دوغ تولید می شود.



نوی از راه اندازی مرحله دوم این کارخانه در نیمه نخست سال آینده خبر داد و گفت : با افتتاح مرحله دوم تولید سالانه 12 هزار تن بستنی به مجموع تولیدات این کارخانه اضافه می شود.