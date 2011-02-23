به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه ای که از طرف خانواده شهید منتشرشده آمده است:‏

المجاهدون تفتح لهم ابواب السماء‏‎ ‎

درهای آسمان به روی مجاهدان گشوده می شود‏‎.‎‏ امیر المومنین (ع‎(‎

یک سال از عروج ملکوتی سردار سرافراز سپاه اسلام گذشت‏‎ .‎

سردار شجاعی که در طول بیش از سی سال جهاد و ایثار، سرانجام دعوت حق را لبیک گفت و در روز سوم ‏اسفند هشتاد و هشت‎ ‎به یاران شهیدش پیوست‎ .‎

اینک مقارن سالروز این هجرت ، به پاس از خدمات ارزنده او‏‎ ‎و بزرگداشت یاد و خاطره ی اسوه صبر و ‏استقامت ، سرتیپ دوم خلبان حاج علی سهندی‎ ‎روز پنجشنبه پنجم اسفند ماه، سال هشتاد و نه گردهم می آییم‎ .‎

این مراسم فردا از ساعت 15:30 الی 17‏‎ ‎در مسجد احمدیه نارمک، واقع در میدان رسالت ، خیابان هنگام ، ‏خیابان فرجام ، خیابان آیت(سی متری نارمک )، خیابان مظاهری(مینوی شرقی) برگار خواهد شد.‏

اضافه می شود سردار شجاع خلبان علی سهندی موسس و اولین فرمانده پایگاه مقاومت احمدیه نارمک و از ‏موسسان نیروی هوایی سپاه پاسدران و مشاور عالی سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه بود که سال ‏گذشته بر اثر جراحات شیمیایی عملیات خیبر به یاران شهیدش پیوست.‏