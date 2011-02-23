به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه ای که از طرف خانواده شهید منتشرشده آمده است:
المجاهدون تفتح لهم ابواب السماء
درهای آسمان به روی مجاهدان گشوده می شود. امیر المومنین (ع(
یک سال از عروج ملکوتی سردار سرافراز سپاه اسلام گذشت .
سردار شجاعی که در طول بیش از سی سال جهاد و ایثار، سرانجام دعوت حق را لبیک گفت و در روز سوم اسفند هشتاد و هشت به یاران شهیدش پیوست .
اینک مقارن سالروز این هجرت ، به پاس از خدمات ارزنده او و بزرگداشت یاد و خاطره ی اسوه صبر و استقامت ، سرتیپ دوم خلبان حاج علی سهندی روز پنجشنبه پنجم اسفند ماه، سال هشتاد و نه گردهم می آییم .
این مراسم فردا از ساعت 15:30 الی 17 در مسجد احمدیه نارمک، واقع در میدان رسالت ، خیابان هنگام ، خیابان فرجام ، خیابان آیت(سی متری نارمک )، خیابان مظاهری(مینوی شرقی) برگار خواهد شد.
نظر شما