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۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

در مسجد احمدیه نارمک؛

مراسم اولین سالگرد‏‎ ‎عروج خلبان پاسدار علی سهندی فردا برگزار می‌شود

مراسم اولین سالگرد‏‎ ‎عروج خلبان پاسدار علی سهندی فردا برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت اولین سالگرد‏‎ ‎عروج خلبان پاسدارعلی سهندی از خلبانان با سابقه نیروی هوایی سپاه فردا ‏برگزار می‌شود.‏

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه ای که از طرف خانواده شهید منتشرشده آمده است:‏

المجاهدون تفتح لهم ابواب السماء‏‎ ‎
درهای آسمان به روی مجاهدان گشوده می شود‏‎.‎‏ امیر المومنین (ع‎(‎

یک سال از عروج ملکوتی سردار سرافراز سپاه اسلام گذشت‏‎ .‎

سردار شجاعی که در طول بیش از سی سال جهاد و ایثار، سرانجام دعوت حق را لبیک گفت و در روز سوم ‏اسفند هشتاد و هشت‎ ‎به یاران شهیدش پیوست‎ .‎

اینک مقارن سالروز این هجرت ، به پاس از خدمات ارزنده او‏‎ ‎و بزرگداشت یاد و خاطره ی اسوه صبر و ‏استقامت ، سرتیپ دوم خلبان حاج علی سهندی‎  ‎روز پنجشنبه پنجم اسفند ماه، سال هشتاد و نه گردهم می آییم‎ .‎

این مراسم فردا از ساعت 15:30 الی 17‏‎ ‎در مسجد احمدیه نارمک،  واقع در میدان رسالت ، خیابان هنگام ، ‏خیابان فرجام ، خیابان آیت(سی متری نارمک )، خیابان مظاهری(مینوی شرقی) برگار خواهد شد.‏

اضافه می شود سردار شجاع خلبان علی سهندی موسس و اولین فرمانده پایگاه مقاومت احمدیه نارمک و از ‏موسسان نیروی هوایی سپاه پاسدران و مشاور عالی سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه بود که سال ‏گذشته بر اثر جراحات شیمیایی عملیات خیبر به یاران شهیدش پیوست.‏
کد مطلب 1260018

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