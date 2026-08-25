https://mehrnews.com/x3cTr3 ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ کد مطلب 6927866 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ میدانداری مردم خمین در یکصدو هفتاد و هشتمین شب حمایت از ولایت فقیه خمین- در این ویدئو میدانداری مردم خمین در یکصدو هفتاد و هشتمین شب حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6927866 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری ۱۷۹ شب ایستادگی و حماسه مردم اراک در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری موج ۱۷۸ تجمعات شبانه مردم؛ خونخواهی مردم رشت در میدان ادامه دارد برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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