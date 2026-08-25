https://mehrnews.com/x3cTqS ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ کد مطلب 6927858 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ شکوه حضور مردم اراک در تجدبد بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۸ رسید اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم اراک در تجدبد بیعت با رهبر معظم انقلاب را در ایستگاه ۱۷۸ ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6927858 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید ۱۷۹ شب ایستادگی و حماسه مردم اراک در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری موج ۱۷۸ تجمعات شبانه مردم؛ خونخواهی مردم رشت در میدان ادامه دارد اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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