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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸

شکوه حضور مردم اراک در تجدبد بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۸ رسید

شکوه حضور مردم اراک در تجدبد بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۸ رسید

اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم اراک در تجدبد بیعت با رهبر معظم انقلاب را در ایستگاه ۱۷۸ ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6927858

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