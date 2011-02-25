به گزارش خبرنگار مهر، این اثر که در سه بخش تالیف شده است در بخش نخست سعی دارد از دیدگاههای گوناگون اسطورهشناسی را بررسی کند و ضمن یادکرد از انواع اساطیر، درباره جهانبینی اسطورهای و وجود زبان مشترک میان اسطوره و رویا بحث کند.
در بخش دوم نیز با اشاره به رهیافتهای علوم در رویارویی با اسطوره و دانش سعی شده شرح رویکردهای زبان شناسی، مردم شناسی، روانشناسی و دیگر رشتههای علمی نسبت به اسطوره بررسی شود.
در بخش سوم پس از تعریف آیین و جنبههای نمادی آن، پیوستگی آیین با اسطوره، وجوه اشتراک و افتراق علم و فلسفه و هم چنین حماسه و تاریخ در رابطه با اسطوره بررسی شده است.
نویسنده اثر معتقد است: پژوهش در بنمایهها و عناصر اساطیری ایران و دیگر کشورهای جهانی همواره مورد علاقه محققان بوده است چرا که اسطوره نه تنها ریشه در گذشته فرهنگی و اجتماعی ما دارد بلکه از کودکی همراه با ما است و اندیشهها و باورهای ما را تشکیل می دهند و مروری کوتاه بر سیر تحول عناصر اساطیری از گذشتههای دور تا معاصر شناخت بهتری از این دانش به ما میدهد.
کتاب "رویکردهای علمی به اسطورهشناسی" سعی دارد با در نظر گرفتن نظریهها و گفتارهای علمی در حوزه اسطورهشناسی بدون آن که به شرح بن مایههای اساطیری بپردازد، سابقه اسطورهشناسی را استخراج کند و گفتههای جستارگران نامیدر پهنه دانش اسطوره شناسی را مقایسه و جمع بندی کند.
چاپ دوم "رویکردهای علمی به اسطوره شناسی" در 298 صفحه و 1500 نسخه به قیمت 6هزار تومان منتشر شده است.
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