به گزارش خبرنگار مهر، این اثر که در سه بخش تالیف شده ­است در بخش نخست سعی دارد از دیدگاه­های گوناگون اسطوره­شناسی را بررسی ­کند و ضمن یادکرد از انواع اساطیر، درباره جهان‌بینی اسطوره­ای و وجود زبان مشترک میان اسطوره و رویا بحث کند.

در بخش دوم نیز با اشاره به رهیافت­های علوم در رویارویی با اسطوره و دانش سعی شده شرح رویکردهای زبان شناسی، مردم شناسی، روان­شناسی و دیگر رشته­های علمی نسبت به اسطوره بررسی شود.

در بخش سوم پس از تعریف آیین و جنبه­های نمادی آن، پیوستگی آیین با اسطوره، وجوه اشتراک و افتراق علم و فلسفه و هم چنین حماسه و تاریخ در رابطه با اسطوره بررسی شده است.

نویسنده اثر معتقد است: پژوهش در بن‌مایه­ها و عناصر اساطیری ایران و دیگر کشورهای جهانی همواره مورد علاقه محققان بوده­ است چرا که اسطوره نه تنها ریشه در گذشته فرهنگی و اجتماعی ما دارد بلکه از کودکی همراه با ما است و اندیشه­ها و باورهای ما را تشکیل می دهند و مروری کوتاه بر سیر تحول عناصر اساطیری از گذشته­های دور تا معاصر شناخت بهتری از این دانش به ما می­دهد.

کتاب "رویکردهای علمی به اسطوره‌شناسی" سعی دارد با در نظر گرفتن نظریه­ها و گفتارهای علمی در حوزه اسطوره‌شناسی بدون آن که به شرح بن مایه­های اساطیری بپردازد، سابقه اسطوره­شناسی را استخراج کند و گفته­های جستارگران نامی­در­ پهنه دانش اسطوره شناسی را مقایسه و جمع بندی کند.

چاپ دوم "رویکردهای علمی ­به­ اسطوره شناسی" در 298 صفحه و 1500 نسخه به قیمت 6هزار تومان منتشر شده است.