حمیدرضا گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازیهای بومی و محلی در مرکز فرهنگیهنری کامیاران با حضور کودکان و مادران آنان برگزار شد تا در کنار ایجاد فضای شاد و بانشاط، بخشی از فرهنگ و هویت بومی منطقه به نسل جدید منتقل شود.
وی افزود: استفاده از بازیهای سنتی و محلی یکی از شیوههای مؤثر برای آشنایی کودکان با فرهنگ، آداب و رسوم و شیوههای زندگی گذشتگان است و میتواند مفاهیم فرهنگی را در فضایی جذاب و متناسب با دنیای کودکان منتقل کند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان ادامه داد: در این برنامه مجموعهای از بازیهای بومی و محلی از جمله «قهمچان»، «ههلوکان»، «چوزان»، «الان دولان» و طنابکشی اجرا شد که با استقبال کودکان و خانوادهها همراه بود.
گوهری عنوان کرد: بازیهای بومی تنها وسیلهای برای سرگرمی نیستند، بلکه میتوانند زمینهای برای تقویت روحیه همکاری، مشارکت، ارتباط مؤثر و کار گروهی در میان کودکان فراهم کنند.
وی با اشاره به حضور مادران در این برنامه گفت: مشارکت خانوادهها در فعالیتهای فرهنگی کانون اهمیت زیادی دارد و حضور مادران در کنار کودکان، فرصت مناسبی برای تقویت ارتباط خانوادگی و انتقال تجربههای فرهنگی میان نسلها ایجاد میکند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان تصریح کرد: معرفی بازیهای بومی و محلی به کودکان، به حفظ بخشی از فرهنگ شفاهی منطقه نیز کمک میکند؛ چراکه بسیاری از این بازیها نسل به نسل منتقل شدهاند و میتوانند بخشی از میراث فرهنگی ناملموس هر منطقه به شمار روند.
گوهری خاطرنشان کرد: برنامههای فرهنگی و اجتماعی کانون با استفاده از ظرفیتهای بومی و متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان دنبال میشود و تلاش داریم مراکز فرهنگیهنری کانون علاوه بر فعالیتهای آموزشی و هنری، بستری برای تجربه نشاط، مشارکت اجتماعی و آشنایی کودکان با فرهنگ و هویت منطقه باشند.
وی گفت: مرکز فرهنگیهنری کامیاران نیز با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و اجتماعی در مسیر تقویت ارتباط با خانوادهها و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و بومی شهرستان فعالیت میکند.
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