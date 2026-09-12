مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد طی سه روز آینده، امواج جوی به‌صورت متناوب از سطح منطقه عبور خواهند کرد و در پی آن، افزایش ابر در آسمان استان قزوین دور از انتظار نیست.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی، در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده وجود دارد که این وضعیت به‌ویژه در مناطق مرتفع استان بیشتر مشاهده خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان قزوین ادامه داد: فعالیت این ناپایداری‌ها در برخی ساعات می‌تواند با وزش بادهای لحظه‌ای شدید نیز همراه باشد.

بهروزی همچنین با اشاره به وضعیت جوی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گفت: در این دو روز، شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و تغییرات محسوسی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.