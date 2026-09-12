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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

ادامه ناپایداری‌های جوی در قزوین؛ رگبار پراکنده در ارتفاعات

ادامه ناپایداری‌های جوی در قزوین؛ رگبار پراکنده در ارتفاعات

قزوین- کارشناس هواشناسی قزوین از تداوم ناپایداری‌های جوی طی سه روز آینده خبر داد و گفت: افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش بادهای لحظه‌ای در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد طی سه روز آینده، امواج جوی به‌صورت متناوب از سطح منطقه عبور خواهند کرد و در پی آن، افزایش ابر در آسمان استان قزوین دور از انتظار نیست.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی، در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده وجود دارد که این وضعیت به‌ویژه در مناطق مرتفع استان بیشتر مشاهده خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان قزوین ادامه داد: فعالیت این ناپایداری‌ها در برخی ساعات می‌تواند با وزش بادهای لحظه‌ای شدید نیز همراه باشد.

بهروزی همچنین با اشاره به وضعیت جوی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گفت: در این دو روز، شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و تغییرات محسوسی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.

کد مطلب 6944452

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    نظرات

    • IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
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      به هشدار ال نینو هم توجه شود

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