عراقچی: در حال رایزنی برای تسهیل عضویت ایران در بانک توسعه بریکس هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در حاشیه دیدارهای دوجانبه رئیس‌جمهور با همتایان خود در محل اقامت وی در دهلی نو با تاکید بر اهمیت برگزاری اجلاس رهبران بریکس و رایزنی‌ها در این چارچوب گفت: روز جمعه شورای تجاری بریکس تشکیل شد و جلسه‌ای در این چهارچوب برگزار شد که سخنرانی‌های خوبی در آنجا توسط آقای پوتین و مودی انجام شد همجنین آقای پزشکیان در رابطه با ارزهای محلی و ملی صحبت کردند که خیلی مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: همچنین در کنار برگزاری اجلاس، دیدارهای دوجانبه طی دیروز و امروز انجام شد که دیدار با نخست وزیر هند دیدار بسیار خوبی بود. به علاوه امروز آقای پزشکیان با نخست وزیر اتیوپی و نخست وزیر مالزی دیدار کردند .



عراقچی گفت جمهوری اسلامی ایران روابط خوبی با مجموعه کشورهای اسلامی و منطقه دارد و این روابط رو به جلوست.



وی در رابطه با موانع بر سر راه عضویت ایران در بانک توسعه نوین بریکس ضمن تایید این موانع اظهار کرد: برخی کشورها مانع هستند که البته در حال رایزنی برای تسهیل و رفع این موانع هستیم.