به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی صبح شنبه با اعلام این خبر، اظهار کرد: ساعت ۲۲:۴۵ روز جمعه ۲۰ شهریورماه، گزارشی مبنی بر گرفتار شدن سه طبیعتگرد در صخرههای پارک کوهستانی جلفا به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله هفت نجاتگر در قالب دو تیم از پایگاه امداد و نجات یادمان شهدای مارازاد و مرکز پاسخگویی اضطراری جمعیت هلالاحمر جلفا به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی ادامه داد: تیمهای امدادی پس از حضور در منطقه و بررسی مسیر و ارزیابی شرایط، عملیات دسترسی به طبیعتگردان گرفتار را آغاز کردند و با همکاری عوامل آتشنشانی منطقه آزاد ارس، موفق شدند به محل استقرار آنها دسترسی پیدا کنند.
جودی با بیان اینکه هر سه طبیعتگرد در سلامت کامل از صخرهها خارج شدند، گفت: نجاتگران پس از دسترسی به افراد گرفتار، آنها را به منطقه امن منتقل کردند و خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومی نداشت.
وی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی و انتقال افراد گرفتار ساعت ۱:۲۴ بامداد روز شنبه ۲۱ شهریورماه با موفقیت به پایان رسید.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی از طبیعتگردان خواست پیش از ورود به مناطق کوهستانی و صعبالعبور، شرایط مسیر و وضعیت جوی را بررسی کرده و از تردد در مسیرهای ناشناخته و پرخطر بدون تجهیزات و آمادگی لازم خودداری کنند.
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