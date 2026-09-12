جشن میلیونی یمنی ها پس از پیروزی راهبردی در برابر عربستان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مردم استانهای مختلف یمن دیروز و دیشب در تظاهرات صدها هزار نفری به خیابانها ریخته و پیروزی راهبردی نیروهای مسلح این کشور بر متجاوزان و مزدوران سعودی را جشن گرفتند.
تجمعکنندگان در استان صنعا، شادی عمیق خود را از موفقیت عملیات نیروهای مسلح یمن ابراز کرده و این پیروزی را آغازی برای نبرد آزادسازی و بازپسگیری توانمندیهای یمن از نیروهای متجاوز، اشغالگر و مزدوران آنها دانستند.
شرکتکنندگان با آتشبازی و نورافشانی به جشن پرداختند و سرودهای حماسی محلی و اشعار مردمی همراه با شعارهایی در ابراز خوشحالی از این پیروزی سر دادند.
آزادگان ملت یمن، دلاوریهای رزمندگان نیروهای مسلح در امتداد جبهههای ساحل غربی را ستوده و آن را دستاوردی تاریخی دانستند که نشان میدهد یمن ارتشی توانمند برای حفاظت از خاک و ملت خود دارد.
آنان آمادگی خود را برای همراهی با تمام تحولات و پشتیبانی از جبهههای عزت و شرف با مال، جان و تجهیزات اعلام کرده و بار دیگر به سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جریان انصار الله برای اتخاذ تصمیمات بیشتر در مسیر آزادسازی سرزمین و بازپسگیری حقوق ملت تفویض اختیار کردند. شرکتکنندگان تأکید کردند که حضورشان برای پشتیبانی از نیروهای مسلح و نشاندهنده همبستگی مردمی با تصمیمات رهبری و نیروهای مسلح برای تکمیل نبرد آزادسازی است.
آنها تصریح کردند که پیروزی در ساحل غربی، ثمره ایستادگی ملت یمن و حمایت از رهبری ایمانیشان است و این پیروزی مرحله جدیدی را در رویارویی با تجاوز و محاصره رقم میزند.
تجمعکنندگان در پیامی به رژیم سعودی اعلام کردند که تمام تلاشها و محاسبات آنها به شکست خواهد انجامید و بسیج کردن ائتلافهای بینالمللی علیه یمن، ملت یمن را از ادامه نبرد مقدس خود باز نخواهد داشت.
همزمان با جشن در صنعا، مردم شهر الحدیده نیز در راهپیمایی گستردهای شرکت کرده و پرچمهای ملی، نمادهای برائت از دشمنان و پلاکاردهایی در افتخار به پیروزیهای نیروهای مسلح را برافراشته و از نتایج این عملیات که از سوم سپتامبر با مشارکت گسترده مردم آغاز شده بود، تقدیر کردند.
مردم استانهای عمران، ذمار و حجه نیز به خیابانها آمدند. مردم استان ذمار شبانه در راهپیماییهای گسترده شرکت کرده و مراتب شکر و سپاس خود را به درگاه خداوند به خاطر پیروزی در این عملیات نظامیِ دقیق ابراز داشتند.
بیانیههای صادره از این راهپیماییها، پیروزی و موفقیت در این عملیات را به سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، نیروهای مسلح و تمامی ملت یمن تبریک گفتند. این بیانیهها بر آمادگی بالا، تداوم «بسیج عمومی»، آمادگی برای هرگونه تحولات، برگزاری دورههای نظامی آزاد و فعالیتهای بسیجکننده تا زمان بازپسگیری کامل حقوق و آزادسازی تمام سرزمینها تأکید کردند.
شرکتکنندگان در استانهای ذمار، عمران و حجه بر اهمیت تقویت وحدت صفوف در این مرحله حساس و سرنوشتساز از تاریخ یمن تأکید کرده و نسبت به هرگونه توطئهای که وحدت و انسجام جامعه را هدف قرار میدهد، هشدار دادند.
همچنین این بیانیهها از تصمیم «عفو عمومی» صادر شده توسط رئیس شورای عالی سیاسی استقبال کرده و از فریبخوردگان خواستند از این فرصت استفاده کنند و از پدران و بستگانشان خواستند با آنها تماس گرفته و نصیحتشان کنند که سلاح خود را بر زمین گذاشته و به راه راست بازگردند.
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