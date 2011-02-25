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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۶

اوباما نرخ بالای بیکاری را بزرگترین چالش آمریکا خواند

اوباما نرخ بالای بیکاری را بزرگترین چالش آمریکا خواند

رئیس جمهوری آمریکا ضمن ابراز نگرانی درباره نرخ بالای بیکاری از آن به عنوان بزرگترین چالشی یاد کرد که دولت با آن مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "باراک اوباما" روز پنجشنبه در نشستی گفت: اگرچه پیشرفت هایی در زمینه رکود اقتصادی آمریکا حاصل شده، اما آمار بالای بیکاری بزرگترین چالشی است که تاکنون دولت با آن مواجه شده است.

در همین حال موسسه تحقیقاتی "گالوپ" در گزارشی از افزایش نرخ بیکاری در آمریکا از 9.8 درصد در اواخر ژانویه به 10 درصد در اواسط فوریه خبر داد.

نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ مستقل از آمارهای رسمی وزارت کار آمریکا است که حکایت از کاهش نرخ بیکاری از 9.4 درصد در ماه دسامبر به 9 درصد در ماه ژانویه دارد.

کد مطلب 1261239

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