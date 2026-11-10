به گزارش خبرنگار مهر، بشیر قهرمانی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به عملکرد مناسب شبکه هدایت آب‌های سطحی در بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: با تدابیر شهردار منطقه یک و راهبری معاونت خدمات شهری، اقدامات پیشگیرانه گسترده‌ای برای افزایش ظرفیت مسیل‌ها و رودخانه‌های شمال تهران انجام شد.

رئیس اداره مسیل‌ها و قنوات شهرداری منطقه یک افزود: در تابستان امسال، با یک‌هزار و ۲۵۰ سرویس خاور، در مجموع ۱۲ هزار و ۴۵۰ مترمکعب شن، ماسه، سنگ و رسوبات از مسیرهای آبی برداشت شد و همچنین ۱۶ حوضچه رسوب‌گیر در پنج نقطه از مسیل‌های هفتگانه منطقه به‌صورت مستمر پایش شدند.

وی تأکید کرد: این اقدامات موجب شد با وجود تداوم بارندگی طی سه روز، رودخانه‌ها و مسیل‌ها بدون بروز مشکل حاد، شرایط مناسبی برای عبور روان‌آب‌ها داشته باشند و شهروندان با آرامش از این نعمت الهی بهره‌مند شوند.