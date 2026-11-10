به گزارش خبرنگار مهر، حسن نادری، ظهر سه شنبه در در نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از تجربه نیروهای متخصص برای اجرای مطلوب سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ تأکید کرد.

وی افزود: اجرای موفق این مأموریت ملی نیازمند انسجام در فعالیت بخش‌های مختلف اجرایی و استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و باتجربه است.

نادری با اشاره به اهمیت تجربیات سرشماری‌های گذشته افزود: دانش و تجربه عملی همکاران سرمایه ارزشمندی برای اجرای بهتر این دوره است و استفاده از آن می‌تواند ضمن تسهیل فرآیندها، از بروز مشکلات و چالش‌های احتمالی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه روند اجرای عملیات سرشماری از نظر سرعت و دقت در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، تصریح کرد: سرعت‌بخشی به فعالیت‌ها نباید به کاهش کیفیت منجر شود و واحدهای مسئول باید با نظارت مستمر بر عملکرد حوزه‌های زیرمجموعه، موانع و مشکلات را به‌موقع شناسایی و برطرف کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی، کاهش عدم همکاری خانوارها و غیبت افراد هنگام مراجعه آمارگیران را از چالش‌های مهم این طرح دانست و گفت: عوامل اجرایی باید با برنامه‌ریزی مناسب، پیگیری مستمر و تعامل مؤثر با شهروندان، زمینه مشارکت حداکثری خانوارها را فراهم کنند.

نادری اطلاع‌رسانی شفاف درباره اهداف و اهمیت سرشماری را در جلب اعتماد عمومی مؤثر دانست و افزود: همراهی مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل اطلاعات و دستیابی به نتایج دقیق و قابل اتکا دارد.

وی با اشاره به اهمیت داده‌های حاصل از سرشماری در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور و استان خاطرنشان کرد: این اطلاعات در شناخت ویژگی‌های جمعیتی، توزیع عادلانه امکانات و منابع، توسعه زیرساخت‌ها و تدوین برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نادری تأکید کرد: صحت، دقت و جامعیت اطلاعات جمع‌آوری‌شده از اهمیت بالایی برخوردار است و تمامی عوامل اجرایی باید با حساسیت و مسئولیت‌پذیری، وظایف خود را انجام دهند.

وی همچنین بر تداوم جلسات هماهنگی، تقویت تعامل میان کمیته‌های تخصصی و پیگیری مصوبات برای رفع به‌موقع موانع اجرایی تأکید کرد.

در این نشست که با حضور اعضای ستاد استانی و شهرستانی برگزار شد، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات سرشماری، اقدامات انجام‌شده، چالش‌های اجرایی و راهکارهای تسریع و بهبود روند اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت.