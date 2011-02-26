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۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۱

اعزام زائران گلستان به حج عمره آغاز شد

اعزام زائران گلستان به حج عمره آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرحج و زیارت گلستان از آغاز اعزام زائران استان برای سفر معنوی حج عمره خبر داد.

مهدی شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: نخستین گروه این زائران، عصر پنجشنبه گذشته از فرودگاه بین المللی گرگان اعزام شدند.

وی اظهار داشت: این گروه شامل 220 زائر بود که در قالب دو کاروان به سرزمین وحی اعزام شدند.
 
وی خاطرنشان کرد: امسال حدود 15 هزار زائر استان برای انجام فریضه حج عمره به سرزمین وحی اعزام می شود.
 
شیخی عنوان کرد: برای اعزام این زائران، 70 پرواز در نظر گرفته شده است.
 
مدیرحج و زیارت گلستان افزود:  دارندگان فیش بانک ملت با  اولویت های 200 تا 220 تا پنجشنبه آینده مهلت دارند در کاروان هایی که ظرفیت خالی دارند برای سفر عمره  نام نویسی کنند.
کد مطلب 1261556

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