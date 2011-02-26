اعزام زائران گلستان به حج عمره آغاز شد

مهدی شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: نخستین گروه این زائران، عصر پنجشنبه گذشته از فرودگاه بین المللی گرگان اعزام شدند.
وی اظهار داشت: این گروه شامل 220 زائر بود که در قالب دو کاروان به سرزمین وحی اعزام شدند.
وی خاطرنشان کرد: امسال حدود 15 هزار زائر استان برای انجام فریضه حج عمره به سرزمین وحی اعزام می شود.
شیخی عنوان کرد: برای اعزام این زائران، 70 پرواز در نظر گرفته شده است.
مدیرحج و زیارت گلستان افزود: دارندگان فیش بانک ملت با اولویت های 200 تا 220 تا پنجشنبه آینده مهلت دارند در کاروان هایی که ظرفیت خالی دارند برای سفر عمره نام نویسی کنند.
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