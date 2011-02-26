به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن شفتی پیش از ظهر امروز شنبه در همایش عظمت کائنات ذره تا کهکشان از برگزاری دوره های آموزشی آزاد در این زمینه در دانشگاه امیرکبیر خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه مطالعه در حوزه کائنات محدود به دانشگاه نمی شود از این رو بنا داریم تا دوره های آموزشی در این زمینه برگزار کنیم تا علاقه مندان خارج از دانشگاه نیز بتوانند در این دوره ها شرکت کنند.

دبیر این همایش با اشاره به ابهامات بشر در حوزه هایی چون انفجار بزرگ، موجوات فرازمینی، ماده و انرژی تاریک، انبساط جهان، حرکت خوشه های کهکشانی، مفره های سیاه و سوپرنواها، یاداور شد: این همایش برگزار می شود تا به بخشی از این ابهامات پاسخ دهد از این رو لازم است تا این حرکت با همکاری سایر دانشگاه ها تداوم داشته باشد.