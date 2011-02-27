15 هزار نیروی حق التدریس مربی پرورشی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زکریا بازرلو ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز امور تربیتی در مشهد گفت: در طرح ساماندهی جدید نیروهای تربیتی، به ازای هر 10 نفر دانش آموز یک ساعت کار پرورشی تعلق می گیرد.

وی افزود: پست معاون پرورشی نیز به تمام مدارس دارای 150 دانش آموز اختصاص یافت.

بازرلو افزود: با به کار گیری 57 هزار مربی تربیتی در سال آینده، هیچ مدرسه ای بدون نیروی پرورشی نخواهد بود.

وی در خصوص مدرک تحصیلی نیروهای جدید گفت: گزینش خاصی در این زمینه وجود ندارد و اگر معلمان رشته های پایه نیز مهارت و علاقه لازم را داشته باشند به این پست وارد خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سیاست جدید امور تربیتی، کارکردهای پرورشی و امور فرهنگی از مدارس به محلات گسترش خواهد یافت، خاطر نشان ساخت: با توجه به تنوع نیازهای جامعه و با جلب مشارکت های نهادهای متولی امور فرهنگی، اقدامات اساسی و راهبردی در این زمینه صورت گرفته است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش نیز در این همایش گفت: وجود توانمندی خراسان در بخش های معنویت، قرآن و عترت، هنر و ورزش همواره موجب نام آوری دانش آموزان این استان در عرصه تعلیم و تربیت این منطقه بوده است.

محمد ابراهیم محمدی با اشاره به وجود هزار و 700 نویسنده و اهل قلم فرهنگی در استان، افزود: هر هفته سه کتاب در این عرصه تولید می شود.

وی در ادامه از برگزاری همایش سواد رسانه ای، ارتباطات مجازی و تربیت بدون کلام برای نخستین بار در کشور در مشهد ویژه فرهنگیان خبر داد.

نمایشگاه توانمندی های پرورشی و تربیتی ادارات آموزش و پرورش خراسان رضوی در محل هنرستان سید جمال اسد آبادی، امروز یک شنبه، افتتاح و در هفته تربیت ویژه بازدید علاقمندان است.

