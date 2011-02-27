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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۲

بازرلو:

15 هزار نیروی حق التدریس مربی پرورشی می شوند

15 هزار نیروی حق التدریس مربی پرورشی می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: هم اکنون 42 هزار نیروی رسمی پرورشی در این وزارتخانه خدمت می کنند که با جذب 15 هزار نیروی جدید این کمبود برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زکریا بازرلو ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز امور تربیتی در مشهد گفت: در طرح ساماندهی جدید نیروهای تربیتی، به ازای هر 10 نفر دانش آموز یک ساعت کار پرورشی تعلق می گیرد.

وی افزود: پست معاون پرورشی نیز به تمام مدارس دارای 150 دانش آموز اختصاص یافت.

بازرلو افزود: با به کار گیری 57 هزار مربی تربیتی در سال آینده، هیچ مدرسه ای بدون نیروی پرورشی نخواهد بود.

وی در خصوص مدرک تحصیلی نیروهای جدید گفت: گزینش خاصی در این زمینه وجود ندارد و اگر معلمان رشته های پایه نیز مهارت و علاقه لازم را داشته باشند به این پست وارد خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سیاست جدید امور تربیتی، کارکردهای پرورشی و امور فرهنگی از مدارس به محلات گسترش خواهد یافت، خاطر نشان ساخت: با توجه به تنوع نیازهای جامعه و با جلب مشارکت های نهادهای متولی امور فرهنگی، اقدامات اساسی و راهبردی در این زمینه صورت گرفته است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش نیز در این همایش گفت: وجود توانمندی خراسان در بخش های معنویت، قرآن و عترت، هنر و ورزش همواره موجب نام آوری دانش آموزان این استان در عرصه تعلیم و تربیت این منطقه بوده است.

محمد ابراهیم محمدی با اشاره به وجود هزار و 700 نویسنده و اهل قلم فرهنگی در استان، افزود: هر هفته سه کتاب در این عرصه تولید می شود.

وی در ادامه از برگزاری همایش سواد رسانه ای، ارتباطات مجازی و تربیت بدون کلام برای نخستین بار در کشور در مشهد ویژه فرهنگیان خبر داد.

نمایشگاه توانمندی های پرورشی و تربیتی ادارات آموزش و پرورش خراسان رضوی در محل هنرستان سید جمال اسد آبادی، امروز یک شنبه، افتتاح و در هفته تربیت ویژه بازدید علاقمندان است.
 

کد مطلب 1262849

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