واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی فارس از 100 هکتار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مهدی اکرمی افزود: بررسی آمارهای واگذاری زمین در سطح شهرکها و نواحی صنعتی بیانگر رشد 160 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

وی با بیان اینکه رشد واگذاری زمین در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان بیانگر استقبال سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای جدید صنعتی در فارس است، گفت: این موضوع توسعه صنعتی و افزایش اشتغال در بخش صنعت را به همراه خواهد داشت.

مدیر امور اقتصادی شرکت شهرکهای صنعتی فارس تصریح کرد: باتوجه به اتخاذ سیاستها و برنامه های مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی درخصوص واگذاری زمین در شهرکها و نواحی جدید صنعتی، حذف بروکراسیهای زاید اداری، درنظر گرفتن تشویقات و تخفیفات لزوم تسریع در مراحل واگذاری زمین به متقاضیان از طریق شفاف سازی فرآیندهای واگذاری شاهد افزایش واگذاری باشیم.

اکرمی در ادامه با بیان اینکه بیشترین واگذاری زمین مربوط به شهرکهای صنعتی بزرگ شیراز، اقلید و خرم بید بوده، گفت: علاوه بر آن واگذاری زمین در شهرکهای خرامه و مهر، ایزدخواست، میمند نیز آغاز شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون در سطح 34 شهرک و 12ناحیه صنعتی استان زمین به متقاضیان واگذار می شود و فارس در زمینه شهرکها و نواحی صنعتی درحال واگذاری زمین عنوان دوم را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

مدیر امور اقتصادی شرکت شهرکهای صنعتی فارس واگذاری اقساطی زمین و ارایه تخفیفات را از دیگر مشوقهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاران بیان کرد.