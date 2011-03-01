فلسفه سیاسی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به ضرورت بحث فلسفه سیاسی و سیر تاریخی آن می‌پردازد.

فهم فلسفه سیاسی و ایده‌های سیاسی و فلسفی برای درک و فهم چگونگی شکل گیری جوامع از اهمیت زیادی برخوردار هستند. در واقع این موضوع که چه اشخاصی و چه ایده‌هایی شکل دهنده جوامع هستند از رهگذر مطالعه فلسفی سیاسی به دست می‌آید.

این کتاب علاوه بر اینکه به بررسی دیدگاه فیلسوفان سیاسی می‌پردازد مکاتب مطرح در فلسفه سیاسی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.

از اینرو دیدگاه فیلسوفان و اندیشمندان از ارسطو گرفته تا ولستن کرافت مورد بررسی این کتاب بوده اند. از سوی دیگر مکاتب فلسفه سیاسی از کاپیتالیسم تا فایده‌گرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

در این کتاب مباحث جاری و مطرح در فلسفه سیاسی معاصر و کنونی و مسائلی که در این حوزه در جهان کنونی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند، آورده شده اند.

در واقع این کتاب فلسفه سیاسی را در بستر جهانی که در آن زندگی می‌کنیم قرار می‌دهد. این اثر با عنوان "فلسفه سیاسی را درک کن" از سوی انتشارات هادر اجوکیشن منتشر شده است.