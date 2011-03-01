30 کیلومتر از شبکه های فرسوده آب گلستان اصلاح شد

علی اکبر علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مخهر در گرگان، از تعویض 16 هزار و 500 کنتور خراب مشترکین در سالجاری خبر داد.

وی دیگر اقدامات مهم حوزه بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان گلستان را تعویض 3000 فقره انشعاب فرسوده، شناسایی بیش از 100 فقره انشعاب غیرمجاز ، خرید و نصب وراه اندازی 8 دستگاه فلومتر مغناطیسی در خروجی مخازن و اتصال به سیستم تله متری بیان کرد.

مدیرعامل شرکت آبفا گلستان خرید و نصب بیش از 500 دستگاه شیرآلات کم مصرف در مراکز آموزشی اداره، نشت یابی شبکه توزیع یک شهر استان و احیای بیش از 9 لیتر در ثانیه آب شرب و خرید 2 دستگاه شیر فشار شکن را از دیگر فعالیتهای این شرکت برشمرد .

وی کاهش 50 در صد آب بدون درآمد شهرهای استان در سه سال گذشته از دیگر اقدامات مجموعه همکاران حوزه بهره برداری شرکت بیان کرد که مورد تقدیر شرکت مهندسی آب و فاضلاب قرار گرفته است.

مدیر امور آب و فاضلاب منطقه بندرگز نیز گفت: با تلاش مجموعه همکاران در ده ماهه اول سالجاری38 کیلومتر از شبکه های توزیع و خطوط انتقال خبرداد.



علی ایومن خاطرنشان کرد: در این مدت یک هزار و 963 متر از شبکه آب شرب شهر های بندرگز ونوکنده اصلاح و توسعه یافت که از این مقدار یک هزارو32 متر مربوط به اصلاح و 931 متر مربوط به توسعه بوده است.

وی واگذاری و فروش 206 فقره انشعاب آب ،اصلاح و تعویض 4 فقره انشعابات فرسوده ، تعویض 222 فقره کنتور خراب ، رفع 366 مورد اتفاقات شبکه های توزیع ،خطوط انتقال و انشعابات را از مهمترین اقدامات این امور بر شمرد.



مدیر امور آب و فاضلاب منطقه بندرگز کلر سنجی 6 هزارو87 مورد از شبکه ،مرئی نمودن 22 دستگاه شیرآلات و نصب کلاهک سر شیر، رفع گیرونشتی کنتور به تعداد 49 مورد ، تعمیر 316 دستگاه شیرآلات شبکه و نصب 176 فقره انشعاب آب را از دیگر فعالیتهای این امور بیان کرد



وی دیگر اقدامات این امور را رفع گیر 245 فقره فاضلاب شبکه و انشعابات ، واگذاری137 فقره انشعاب فاضلاب ،همسطح سازی 50 فقره منحول فاضلاب و نصب 139 فقره انشعاب فاضلاب عنوان کرد.