برگزاری اولین جلسه شورای عالی خانه موسیقی در منزل فرهاد فخرالدینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی، نخستین جلسه شورای عالی خانه موسیقی ایران در دوره جدید، به ریاست افتخاری فرهاد فخرالدینی، آهنگساز و رهبر ارکستر نام‌آشنای موسیقی ایران با حضور تقی ضرابی، داود گنجه‌ای، داریوش پیرنیاکان و هنگامه اخوان از اعضای شورای عالی و حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل و حمیدرضا عاطفی دبیر هیئت‌مدیره خانه موسیقی ایران در منزل این هنرمند موسیقی کشورمان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، پس از احوال‌پرسی و گفتگو با فرهاد فخرالدینی، حمیدرضا نوربخش گزارشی از وضعیت موسیقی کشور و فعالیت‌های خانه موسیقی ایران ارائه کرد.

نوربخش در این گزارش، با اشاره به شرایط دشوار جامعه موسیقی در ماه‌های اخیر، به تشریح اقدامات خانه موسیقی ایران در زمینه رسیدگی به وضعیت اعضا و پیگیری مسائل و مشکلات آنها پرداخت.

وی همچنین به پیگیری وضعیت اعضای خانه در ارتباط با حواشی و پیامدهای اتفاقات اخیر و رسیدگی به شرایط آسیب‌دیدگان جنگ اشاره کرد.

مدیرعامل خانه موسیقی ایران با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و حمایتی برگزارشده برای آسیب‌دیدگان جنگ در هتل‌ها، این اقدامات را بخشی از فعالیت‌های انجام‌شده در همراهی با آسیب‌دیدگان عنوان کرد.

نوربخش همچنین به برنامه قدردانی از نیروهای اورژانس، آتش‌نشانی و جمعیت هلال‌احمر با همکاری خانه‌های تئاتر و سینما اشاره کرد و گفت: این برنامه در راستای قدردانی از تلاش‌های این نیروها در شرایط بحرانی برگزار شد.

بخش دیگری از گزارش نوربخش به فعالیت‌های کانون‌های خانه موسیقی ایران اختصاص داشت.

وی ضمن تشریح اقدامات این کانون‌ها، به شرایط دشوار و مشکلات معیشتی و حرفه‌ای اعضای جامعه موسیقی در روزهای اخیر اشاره کرد و بر اهمیت توجه به وضعیت اعضا و پیگیری مسائل آنان تأکید داشت.

در ادامه این نشست، اعضای شورای عالی درباره مسئولیت‌های داخلی شورا تصمیم‌گیری کردند که بر این اساس، تقی ضرابی به‌عنوان نایب‌رئیس و داریوش پیرنیاکان به‌عنوان دبیر و سخنگوی شورای عالی انتخاب شدند.

همچنین، داریوش پیرنیاکان به‌عنوان نماینده شورای عالی و صاحب امضا در فرایند بررسی پرونده‌های عضویت خانه موسیقی ایران تعیین شد.

در پایان این نشست، فرهاد فخرالدینی ضمن قدردانی از خدمات و فعالیت‌های خانه موسیقی ایران، برای این نهاد صنفی و اهالی هنر آرزوی موفقیت کرد.

هوشنگ کامکار، از اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران، در این جلسه حضور نداشت.