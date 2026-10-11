قدردانی از تلاشگران پاکیزگی شهر سمنان؛ ۱۸۵ پاکبان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله ایلیات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان ظهر یکشنبه در آیین «پاکبانان مهربان شهر» با قدردانی از تلاش‌های پاکبانان، خدمات این نیروها را در حفظ نظافت، زیبایی و هویت شهری ارزشمند دانست.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروهای خدمات شهری، نقش پاکبانان را در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مهم ارزیابی کرد و خواستار تقویت روحیه مسئولیت پذیری و همکاری میان مجموعه‌های اجرایی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان همچنین با اشاره به بارندگی‌های اخیر، بر ضرورت آمادگی نیروهای خدمات شهری برای مدیریت روان‌آب ها و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی تأکید کرد.

ایلیات رسیدگی به گرفتگی مسیرهای دفع آب‌های سطحی و همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول را از جمله اقدامات ضروری در شرایط بارندگی برشمرد و مدیریت روان‌ آب ها و کمک به تغذیه منابع آب زیرزمینی را نیز حائز اهمیت دانست.

وی با اشاره به تلاش مستمر نیروهای شهرداری برای حفظ آراستگی شهر سمنان، از خدمات پاکبانان در نگهداری فضای شهری و ایجاد محیطی پاکیزه برای شهروندان قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این آیین، از ۱۸۵ پاکبان شهرداری سمنان به پاس خدمات و تلاش‌های آنان در پاکیزگی و زیبایی شهر تجلیل شدند.