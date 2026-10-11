حمیدرضا وجگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت شهروندان و پیشگیری از بیماری‌های ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم، یک هزار و ۱۰۰ کیلوگرم از اقلام فاسد، تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ معدوم شد.

وی ابراز کرد: اقلام معدوم‌شده شامل انواع گوشت، مرغ و ماهی، فرآورده‌های گوشتی مانند سوسیس، کالباس و همبرگر، انواع اسنک، پنیر پیتزا، لبنیات، مربا، کنسرو، رب گوجه‌فرنگی، انواع سس، نوشیدنی‌ها، روغن، نمک‌های غیربهداشتی، کیک، کلوچه، بیسکویت، چیپس، پفک، خشکبار، کره بادام‌زمینی، حلواشکری، ماکارونی، نودل، پودر بستنی و فالوده خشک و انواع عرقیجات بود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان تصریح کرد: شماری از اقلام بهداشتی غیرقابل مصرف، از جمله شامپو و کرم‌پودر نیز در میان محصولات معدوم‌شده قرار داشت.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی خاطرنشان کرد: کارشناسان بهداشت محیط با انجام بازرسی‌های دوره‌ای، شرایط نگهداری، تاریخ مصرف و سلامت مواد غذایی و آشامیدنی را بررسی می‌کنند و با اقلام فاسد، تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف مطابق ضوابط و مقررات بهداشتی برخورد می‌شود.

وجگانی از شهروندان خواست هنگام خرید مواد غذایی و محصولات بهداشتی، به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری، سلامت بسته‌بندی و مشخصات بهداشتی محصولات توجه کنند.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش دهند.