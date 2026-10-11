الغرافه با ۴ مهره خطرناک مقابل استقلال؛ احتیاط نماینده قطر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در دومین بازی خود در مرحله گروهی خود در لیگ نخبگان آسیا رو در روی تیم الغرافه قرار می گیرد. آبی ها برای این بازی همه بازیکنان خود را در اختیار دارند و فقط احتمال نیمکت نشینی یاسر آسانی به دلیل مصدومیت وجود دارد.

روزنامه الرایه قطر در رابطه با تیم الغرافه نوشت: الغرافه با هدف اصلاح روند خود و کسب نخستین پیروزی در لیگ نخبگان آسیا، میزبان استقلال ایران خواهد بود. نماینده قطر تلاش می‌کند از ورود به چرخه نتایج منفی جلوگیری کند و سرنوشت فصل گذشته را تکرار نکند؛ فصلی که در آن از همان مرحله لیگ از دور رقابت‌ها کنار رفت.

الغرافه با احتیاط به مصاف نماینده ایران می‌رود؛ تیمی که در هفته نخست عملکرد درخشانی داشت و با پیروزی قاطع سه بر صفر مقابل السد، نخستین سه امتیاز خود را در رقابت‌های آسیایی به دست آورد.

الغرافه در نخستین دیدار خود با نتیجه دو بر یک مقابل الهلال عربستان شکست خورد و پس از آن نیز در هفته پنجم لیگ ستارگان بانک دوحه، با نتیجه سه بر دو مغلوب الوکره شد. این شکست در شرایطی رقم خورد که الغرافه در بخش‌هایی از مسابقه عملکرد خوبی داشت، اما به دلیل از دست دادن چند فرصت مسلم گلزنی نتوانست نتیجه مطلوبی کسب کند و در نهایت در دقایق پایانی تن به شکست داد.

الغرافه برای بازگشت به مسیر موفقیت روی چند بازیکن شاخص خود حساب می‌کند؛ از جمله یاسین براهیمی، ستاره الجزایری، فرجانی ساسی، هافبک تونسی، و فرانک مگری بازیکن کامرونی، دیگر مهره‌های مهم این تیم هستند که برای بازگرداندن تعادل به عملکرد الغرافه و کسب نتیجه‌ای مثبت تلاش خواهند کرد.

اسماعیل بن ناصر دیگر بازیکن خارجی تیم فوتبال الغرافه به دلیل محرومیت نمی تواند در این بازی تیم خود را همراهی کند و مهم ترین غایب نماینده قطر محسوب می شود.