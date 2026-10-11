۱۵۵ هزار کاشانی از نظر سلامت روان سنجش شدند

مهدی دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته سلامت روان به فعالین در این حوزه اظهار کرد: در راستای ارتقای سلامت روان و سلامت اجتماعی در جامعه و شناسایی به‌موقع افراد در معرض خطر، برنامه‌های غربالگری و ارزیابی در حوزه‌های سلامت روان، سلامت اجتماعی ، مصرف مواد مخدر، الکل و دخانیات در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان اجرا شده است.

وی ابراز کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده در سال جاری، ۱۵۵ هزار و ۹۴۴ نفر از نظر سلامت روان و ۸۷ هزار و ۴۹۷ نفر از نظر سلامت اجتماعی ارزیابی شده‌اند.

معاون بهداشت دانشگاه تصریح کرد: همچنین ۱۰۱ هزار و ۳۴۷ نفر از نظر مصرف مواد مخدر، الکل و دخانیات مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که این اقدام با هدف شناسایی افراد در معرض آسیب و فراهم کردن زمینه ارائه خدمات و مداخلات متناسب با نیاز آنان انجام شده است.

وی با اشاره به نتایج غربالگری‌های تکمیلی در این حوزه‌ها گفت: در سال ۱۴۰۵، سه هزار و ۲۸۹ نفر غربالگری تکمیلی اعتیاد و ۲ هزار و ۵۲۸ نفر نیز غربالگری تکمیلی سلامت اجتماعی دریافت کرده‌اند.

دلاوری با بیان اینکه ارائه خدمات مشاوره‌ای از محورهای مهم برنامه‌های بهداشت روان است، اظهار کرد: در این مدت، ۴۵ هزار و ۷۲۵ خدمت مشاوره‌ای از سوی کارشناسان سلامت روان به مراجعان ارائه شده است.

وی همچنین از ارجاع ۳۸۹ بیمار مبتلا به اختلالات شدید روان به مرکز تخصصی سلامت روانی و اجتماعی سراج خبر داد و گفت: ارجاع این بیماران با هدف بهره‌مندی از خدمات تخصصی و پیگیری وضعیت سلامت آنان انجام شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان تأکید کرد: شناسایی زودهنگام اختلالات روان، انجام غربالگری‌های هدفمند و فراهم کردن دسترسی افراد به خدمات مشاوره‌ای و تخصصی، از اقدامات مهم در پیشگیری از تشدید مشکلات روانی و اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه به شمار می‌رود.