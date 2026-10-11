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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

۱۵۵ هزار کاشانی از نظر سلامت روان سنجش شدند

۱۵۵ هزار کاشانی از نظر سلامت روان سنجش شدند

کاشان - معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان از ارزیابی ۱۵۵ هزار و ۹۴۴ نفر از نظر سلامت روان و ارائه ۴۵ هزار و ۷۲۵ خدمت مشاوره‌ای توسط کارشناسان سلامت روان در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

مهدی دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته سلامت روان به فعالین در این حوزه اظهار کرد: در راستای ارتقای سلامت روان و سلامت اجتماعی در جامعه و شناسایی به‌موقع افراد در معرض خطر، برنامه‌های غربالگری و ارزیابی در حوزه‌های سلامت روان، سلامت اجتماعی ، مصرف مواد مخدر، الکل و دخانیات در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان اجرا شده است.

وی ابراز کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده در سال جاری، ۱۵۵ هزار و ۹۴۴ نفر از نظر سلامت روان و ۸۷ هزار و ۴۹۷ نفر از نظر سلامت اجتماعی ارزیابی شده‌اند.

معاون بهداشت دانشگاه تصریح کرد: همچنین ۱۰۱ هزار و ۳۴۷ نفر از نظر مصرف مواد مخدر، الکل و دخانیات مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که این اقدام با هدف شناسایی افراد در معرض آسیب و فراهم کردن زمینه ارائه خدمات و مداخلات متناسب با نیاز آنان انجام شده است.

وی با اشاره به نتایج غربالگری‌های تکمیلی در این حوزه‌ها گفت: در سال ۱۴۰۵، سه هزار و ۲۸۹ نفر غربالگری تکمیلی اعتیاد و ۲ هزار و ۵۲۸ نفر نیز غربالگری تکمیلی سلامت اجتماعی دریافت کرده‌اند.

دلاوری با بیان اینکه ارائه خدمات مشاوره‌ای از محورهای مهم برنامه‌های بهداشت روان است، اظهار کرد: در این مدت، ۴۵ هزار و ۷۲۵ خدمت مشاوره‌ای از سوی کارشناسان سلامت روان به مراجعان ارائه شده است.

وی همچنین از ارجاع ۳۸۹ بیمار مبتلا به اختلالات شدید روان به مرکز تخصصی سلامت روانی و اجتماعی سراج خبر داد و گفت: ارجاع این بیماران با هدف بهره‌مندی از خدمات تخصصی و پیگیری وضعیت سلامت آنان انجام شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان تأکید کرد: شناسایی زودهنگام اختلالات روان، انجام غربالگری‌های هدفمند و فراهم کردن دسترسی افراد به خدمات مشاوره‌ای و تخصصی، از اقدامات مهم در پیشگیری از تشدید مشکلات روانی و اجتماعی و ارتقای سلامت جامعه به شمار می‌رود.

کد مطلب 6974623

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