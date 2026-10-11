زمین گلف باشگاه انقلاب در آستانه واگذاری به فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمشیدی در حاشیه دومین فصل رقابت‌های برترین‌های گلف مردان کشور اظهار کرد: بخش دوم این مسابقات از نوزدهم مهر ۱۴۰۵ آغاز شده و ۳۰ نفر از برترین گلف‌بازان کشور در آن حضور دارند. علاوه بر این نفرات هشت بازیکن جوان و نوجوان نیز در دو گروه مجزا و در کنار بزرگسالان به رقابت می‌پردازند تا فرصت کسب تجربه در سطحی بالاتر را به دست آورند. برگزاری این مسابقات با هدف شناسایی استعدادها و ارزیابی توانایی بازیکنان در شرایط رقابتی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به سیاست فدراسیون برای ایجاد تحول در ترکیب تیم‌های ملی افزود: برنامه ما این است که با جوان‌سازی و پوست‌اندازی در تیم‌های ملی از ظرفیت گلف‌بازان مستعد استان‌های مختلف کشور استفاده کنیم. حضور جوانان در کنار بزرگسالان فرصتی برای افزایش تجربه و سنجش توانایی‌های فنی آنهاست و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسل تازه‌ای از بازیکنان ملی‌پوش باشد. تلاش می‌کنیم با شناسایی استعدادهای برتر و فراهم کردن فرصت پیشرفت برای آنها، شاکله تیم‌های ملی بزرگسالان و جوانان را تقویت کنیم و در سال‌های آینده با ترکیبی تازه در مسابقات بین‌المللی حضور داشته باشیم.

وی درباره برنامه‌های پیش روی تیم‌های ملی تصریح کرد: در طول سال اردوهای انتخابی و تدارکاتی متعددی برگزار می‌کنیم تا بازیکنان در شرایط آمادگی قرار داشته باشند و در صورت دریافت دعوت‌نامه از سوی برگزارکنندگان رقابت‌های بین‌المللی امکان اعزام فراهم باشد. در حال حاضر یکی از رویدادهای مشخص پیش رو مسابقات قهرمانی آماتورهای آسیاست که آبان‌ در نیوزیلند برگزار می‌شود و ایران نیز با یک نماینده در آن شرکت خواهد کرد. سال گذشته این رقابت‌ها در دبی برگزار شد و امسال نیز مطابق برنامه نماینده کشورمان در این رویداد حضور پیدا می‌کند.

جمشیدی درباره نخستین حضور گلف ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و عملکرد دو نماینده کشورمان گفت: با توجه به اینکه این نخستین تجربه حضور بازیکنان ما در چنین رقابت‌هایی بود ارزیابی فنی و اجرایی مثبتی از عملکرد آنها داریم. طبیعی است که با توجه به تفاوت سطح امکانات و شرایط گلف ایران با برخی کشورهای حاضر نمی‌توان انتظار داشت در نخستین تجربه به سطح بالایی از نتایج برسیم. با این حال بازیکنان نقاط قوت و ضعف خود را نشان دادند و بررسی‌های لازم برای شناسایی زمینه‌های پیشرفت در حال انجام است.

دبیر فدراسیون گلف در ادامه گفت: یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که می‌تواند به توسعه گلف کمک کند قرار گرفتن زمین مجموعه ورزشی انقلاب در اختیار فدراسیون به‌عنوان یک زیرساخت استاندارد است. این زمین یک سرمایه ملی محسوب می‌شود و با بازسازی و بهسازی آن می‌توان شرایط مناسب‌تری برای تمرینات، مسابقات و اردوهای تیم‌های ملی فراهم کرد.

جمشیدی ادامه داد: با حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان و همچنین ثابت‌قدم فرایند مربوط به این موضوع طی شده و به مرحله صدور اسناد مزایده رسیده است. امیدواریم در آینده نزدیک این زمین را در اختیار بگیریم و با ارتقای استانداردهای آن امکان فعالیت مستمر و بدون وقفه گلف‌بازان را فراهم کنیم.

وی درباره حضور باشگاه‌های بزرگ فوتبال در رقابت‌های گلف نیز گفت: مراسم قرعه‌کشی لیگ در مهرماه برگزار می‌شود و در دوره‌های گذشته نیز تیم‌های مطرحی مانند نفت و گاز مسجدسلیمان، ملی حفاری اهواز و پتروشیمی مسجدسلیمان در مسابقات حضور داشته‌اند. پتروشیمی نیز پس از وقفه‌ای کوتاه دوباره به جمع تیم‌ها بازگشته است.

جمشیدی در پایان گفت: استقلال بازیکنان خود را انتخاب کرده و برای حضور در لیگ برتر مردان اعلام آمادگی کرده است. این باشگاه سال گذشته در لیگ دسته یک بانوان حضور داشت و عنوان قهرمانی لیگ برتر بانوان را کسب کرد؛ امسال نیز در لیگ دسته یک بانوان شرکت خواهد کرد. پرسپولیس هم برای حضور در مسابقات ابراز علاقه کرده اما مشارکت آن هنوز قطعی نشده است. امیدواریم با حضور ۶ تا ۸ باشگاه بزرگ سطح لیگ برتر گلف در فصل جاری ارتقا پیدا کند.