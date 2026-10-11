به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه امام صادق (ع) در قالب «طرح جذب و حمایت ویژه از داوطلبان برتر»، بسته‌ای جامع از خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مالی را برای پذیرفته‌شدگان با رتبه کشوری زیر ۵۰۰ در نظر گرفته است.

بر اساس این طرح، داوطلبانی که موفق به کسب رتبه کشوری زیر ۵۰۰ شده و در فرایند گزینش دانشگاه پذیرفته شوند، در سال نخست تحصیل از مجموعه‌ای از حمایت‌های ویژه با هدف تسهیل مسیر تحصیلی و تقویت فعالیت‌های علمی و پژوهشی بهره‌مند خواهند شد.

حمایت‌های مالی و تسهیلات رفاهی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این بسته، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان در سال است که در قالب پرداخت ماهانه ۱۰ میلیون تومان به دانشجویان واجد شرایط اختصاص می‌یابد. همچنین، کمک‌هزینه خرید کتاب به مبلغ ۱۰ میلیون تومان در هر ترم، در مجموع به ارزش ۲۰ میلیون تومان در سال، برای این دانشجویان پیش‌بینی شده است.

در بخش تسهیلات فناوری نیز امکان دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی خرید لپ‌تاپ با بازپرداخت ۲۰ ماهه از طریق بانک عامل فراهم خواهد بود.

توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی

برخورداری از عضویت رایگان در پایگاه‌های علمی، پشتیبانی از چاپ مقاله و حمایت از حضور در یک کنفرانس داخلی، از جمله خدمات پژوهشی این طرح است. افزون بر این، دانشجویان مشمول می‌توانند بدون پرداخت هزینه در تمامی کارگاه‌های مهارت‌افزایی و پژوهشی دانشگاه ثبت‌نام کنند.

تأمین اینترنت پرسرعت و عضویت رایگان در ابزارهای هوش مصنوعی نیز با هدف تسهیل دسترسی دانشجویان به منابع و فناوری‌های نوین آموزشی و پژوهشی در این بسته گنجانده شده است.

تداوم حمایت‌ها در سال‌های بعد

این بسته حمایتی ویژه سال نخست تحصیل طراحی شده است و ادامه بهره‌مندی از حمایت‌ها در سال‌های بعد، به کسب امتیاز موردنظر دانشگاه در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بستگی خواهد داشت.