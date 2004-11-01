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۱۱ آبان ۱۳۸۳، ۱۶:۳۵

با نصب 200 ساعت متحد الشكل:

زمان در ميدانهاي تهران به حركت در مي آيد

سازمان زيباسازي شهرداري تهران با نصب 200 ساعت متحد الشكل ، زمان را در ميدانهاي شهر تهران به حركت در مي آورد.

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از سامانه مديريت ارتباطات شهرداري تهران ، مهندس ابوالقاسم وحدتي اصل با اعلام اين خبر افزود: براي 200 ميدان  شهرساعت و تابلو نامگذاري متحد الشكل در حال طراحي و ساخت است كه تا شروع ايام دهه فجر همه آنها نصب مي شود.

وي هزينه نصب اين ساعت ها را 670 ميليون ريال عنوان و تصريح كرد: در حال حاضر برخي از ميادين شهر فاقد ساعت بوده و اغلب ساعت هاي نصب شده در ميادين نيز بنابر اعلام شهروندان دچار مشكلات متعددي از جمله معايب فني هستند ؛ لذا با نصب ساعت هاي جديد داراي شكل و نوع مشخص ، ضمن رفع مشكلات مذكور، شهرداري  در نگهداري از آنها  نيز با مشكل كمتري مواجه مي شود.

مدير عامل سازمان زيبا سازي شهرداري تهران در خصوص ضرورت نصب اين ساعت ها و نام ميادين گفت : نام هر ميدان شهر شناسنامه آن است و از سوي ديگرساعت نوعي عنصر شهري است كه بايد در سطح شهر نصب شود و بهترين نقطه نيز ميادين است .

کد مطلب 126445

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