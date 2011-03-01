طرح جهادی هبه در منطقه 9 پایتخت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی خداپرست مدیر مرکز جامع رفاه و خدمات اجتماعی منطقه گفت: طرح جهادی هبه که هر ساله در سطح مناطق 22 گانه برگزار می شود، در سال جاری نیز در روز 14 اسفند ماه این مرکز با مشارکت 50 نفر از نیروهای فعال خانه شهریاران جوان این منطقه نسبت به اجرای طرح جهادی هبه اقدام می کند.

وی افزود: این طرح که با عنوان دست های آسمانی از روز شنبه، 14 اسفند آغاز می شود نیروها با مراجعه به درب منازل شهروندان وسایل بلا استفاده آنها را جمع آوری و با انتقال به انبار هبه این وسایل را تعمیر و به شهروندان کم بضاعت اهدا می کنند.

خداپرست اظهار داشت: در این اقدام علاوه بر حضور نیروها جهت جمع آوری اقلام، فرم هایی جهت جذب خیرین برای کانون خیرین در بین شهروندان توزیع می شود.

مدیر مرکز جامع رفاه و خدمات اجتماعی خاطر نشان کرد: با توجه به حضور نیروها به صورت خانه به خانه، در هر محله یک غرفه نیز جهت جمع آوری اقلام برپا می شود و این اقدام از 14 اسفند آغاز و تا 26 اسفند ماه ادامه دارد.

وی گفت: در این طرح علاوه بر خانه شهریاران جوان، آموزش و پرورش منطقه نیز با مرکز جامع رفاه و خدمات اجتماعی همکاری می کند و در این طرح نیروها با کارت های شناسایی و لباس های متحدالشکل جهت جمع آوری اقلام فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: همچنین انباری با وسعت 3 هزار متر مربع برای جمع آوری وسایل در نظر گرفته شده است که این انبار جهت دپو وسایل در اختیار مناطق جنوبی نیز قرار می گیرد.