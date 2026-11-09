به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی نماینده مردم تهران در مجلس و وزیر اسبق امور خارجه در مراسم رونمایی از کتاب «پنج راهبرد رهبر شهید در هندسه سیاست خارجی» اظهار داشت: من سال ۱۳۶۳، بعد از پایان دوره اول مجلس، به دعوت آقای ولایتی به وزارت امور خارجه رفتم و آنجا مقدر شد که به اداره هفتم سیاسی بروم. در ۴۳ سال گذشته، به‌نوعی با مباحث سیاست خارجی مرتبط بودیم.

وی ادامه داد: بعد از تبیین انقلاب اسلامی در مفاهیم کلی آن و پس از نشانه‌گذاری‌های خاص و طرح موضوعاتی از سوی امام راحل که اکنون نیز همه آن‌ها برای ما مرجع محسوب می‌شوند، در دوره امامت رهبر شهید این مجال فراهم شد که همه مفاهیمی را که امام مطرح می‌کردند، تبیین و تدوین و آن‌ها را به گفتمان جامعه تبدیل کنیم.

وی افزود: رهبر شهید، جدا از فرماندهی کل قوا، در برخی پروژه‌ها، مثل تولید علم و توجه به جوانان، شخصاً مدیر پروژه می‌شدند.

متکی گفت: یکی از حوزه‌هایی که رهبر شهید با دقت، هوشمندی و تخصص بسیار به آن ورود کردند و به تبیین و مراقبت از آن پرداختند، بخش سیاست خارجی بود.

وی افزود: ما نیازمند بازشناسی، بازطراحی و تدوین ریزاندیشه‌های رهبر شهیدمان هستیم و حوزه سیاست خارجی، که دروازه حفظ استقلال کشور است، از اهمیت بالاتری برخوردار است.

وی گفت: ایشان مبدع ادبیات نوین در سیاست خارجی بودند و پایبندی به مبانی و اصول را به‌عنوان نخستین اصل راهبردی می‌دانستند.

متکی عنوان کرد: اگر بزرگ‌ترین ره‌آورد ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ برای ملت ایران را استقلال بدانیم، برای کسانی که در عرصه سیاست خارجی فعالیت می‌کنند، سخنی گزاف نگفته‌ایم.

وی گفت: آنچه ملت ایران در دو قرن اخیر از آن صدمه دید، وابستگی بود و سیاست خارجی، دروازه حفظ استقلال و، خدای‌ناکرده، افتادن در ورطه وابستگی است.

متکی افزود: امام راحل تلاش کردند این باتلاق وابستگی را به مردم بشناسانند.

وی گفت: یکی از نکاتی که امام شهید تا اواخر عمر بر آن تأکید داشتند و در گفتارهای مختلف و کارشناسانه به آن می‌پرداختند، بحث شناخت دشمن است.

وی ادامه داد: مرحوم آقای عسگراولادی مطرح می‌کردند که در سال ۱۳۴۲، در آن شرایط، حالت پریشانی پیدا کردیم و نزد امام به قم رفتیم. امام فرمودند: شاه کاری کرده است که ما راه پیش و پس نداشته باشیم، اما به حول و قوه الهی کاری خواهیم کرد که آمریکا نه راه پیش و پس داشته باشد و نه در جایگاهی که هست باقی بماند. این حیات‌بخشی را رهبر شهید کاملاً از امام داشتند.

وی گفت: امروز رهبر انقلاب میراث‌دار دو رهبر هستند و در دو پیام اخیر رهبر انقلاب، دشمن‌شناسی به‌خوبی به ما آموزش داده می‌شود.

متکی بیان کرد: آمریکا از گذشته هر روز در فکر فتنه است و حساسیت داشتن نسبت به دشمن، یکی از نکاتی است که رهبر انقلاب در پیام‌هایشان بر آن تأکید دارند.