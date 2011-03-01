36 موقوفه جدید در هرمزگان به ثبت رسید

علی اکبر کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، بیان داشت: علاوه برفرهنگ سازیهای صورت گرفته، مشاوره کارکنان اوقاف در زمینه ترویج فرهنگ وقف وتوصیه به خیران در جهت انجام خیرات جدید به منظور ماندگاری ومنفعت بخشی به آحاد مختلف جامعه نیز موثر بوده است.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود با توجه به استقبال خیران تا پایان سال این آمار نیز افزایش یابد ادامه داد: بیشترین تعداد این موقوفات جدید به ثبت رسیده در سال جاری در شهرستان حاجی آباد است.

وی با بیان اینکه موارد مصرف موقوفات جدید در زمینه های مختلف از جمله احداث مساجد، حسینیه ها و دارالتعلیم قرآن است، ابراز داشت: سال گذشته تعداد 15 موقوفه جدید به ثبت رسید و این آمار در سال جاری با جهش بیش از دو برابری به 36 موقوفه جدید رسید.

کشاورزی ابراز داشت: علاوه بر حاجی آباد سایرشهرهای استان همچون بندرعباس، میناب، فین، بستک، رودان و قشم نیز از جمله شهرهایی بوده اند که امسال در آنها موقوفات جدید به ثبت رسیده است.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ وقف در موارد مورد نیاز جامعه همچون تامین مسکن جوانان، کمک به ایتام و افزایش موقوفات فرهنگی ابراز امیدواری کرد: با ترویج هرچه بیشتر سنت وقف وشناساندن مزایای این حسنه بزرگ به مردم شاهد استقبال روز افزون خیران واقفان در زمینه وقف باشیم .

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بندرعباس با ابراز اینکه از گذشته های دور تاکنون وقف منشا خدمات فراوان علمی، فرهنگی، هنری، رفاهی، بهداشتی به آحاد جامعه می باشد خاطرنشان کرد: علاوه بر ترویج فرهنگ وقف امورات دیگر یعنی حفظ واحیای موقوفات نیز از جمله دیگر کارهایی است که همواره باید مد نظر باشد.