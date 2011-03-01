به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به آیت الله حاج سید محمد سعید حکیم درگذشت والد مکرم مرحوم آیت الله سید محمد علی حکیم را تسلیت گفتند.
متن این پیام به شرح زیر است:
سید علی خامنه ای
همچنین حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم فرزانه مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی را تسلیت گفتند.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت عالم فرزانه مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی رحمه الله علیه را به خاندان محترم و جامعه علمی کشور و دوستان و شاگردان و علاقه مندان به ایشان تسلیت عرض می کنم. آن مرحوم در طول سالیان دراز خدمات علمی شایسته ای را در دانشگاه های کشور و نیز در بنیاد دائره المعارف اسلامی که خود عضو هیئت امناء آن بودند، به انجام رساندند. از خداوند متعال رحمت و غفران الهی را برای ایشان مسئلت می کنم.
سید علی خامنه ای
10 اسفند 1389
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