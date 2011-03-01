به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به آیت الله حاج سید محمد سعید حکیم درگذشت والد مکرم مرحوم آیت الله سید محمد علی حکیم را تسلیت گفتند.



متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب آیت الله آقای حاج سید محمد سعید حکیم دامت برکاته

درگذشت والد مکرم مرحوم آیت الله آقای سید محمد علی حکیم را به جنابعالی تسلیت می گویم.

از خداوند متعال علو درجات آن مرحوم و مزید توفیقات جنابعالی را خواستارم.



سید علی خامنه ای

10 اسفند 1389

همچنین حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم فرزانه مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی را تسلیت گفتند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت عالم فرزانه مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی رحمه الله علیه را به خاندان محترم و جامعه علمی کشور و دوستان و شاگردان و علاقه مندان به ایشان تسلیت عرض می کنم. آن مرحوم در طول سالیان دراز خدمات علمی شایسته ای را در دانشگاه های کشور و نیز در بنیاد دائره المعارف اسلامی که خود عضو هیئت امناء آن بودند، به انجام رساندند. از خداوند متعال رحمت و غفران الهی را برای ایشان مسئلت می کنم.

سید علی خامنه ای

10 اسفند 1389