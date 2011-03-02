اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر استان همدان از ملایر آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی در جلسه هماهنگی مبارزه با اعتیاد اظهار داشت: در راستای اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با اعتیاد حضور و مشارکت اقشار مختلف جامعه و خانواده‌ها ضروریست و باید موجی از حرکت در این مسیر، بین مردم ایجاد شود.

وی گفت: در این طرح به دنبال عمومیت بخشیدن و جامعیت دادن مبارزه با مواد مخدر و ایجاد هم افزایی و جلوگیری از موازی کاری در دستگاه‌ها هستیم.

پنج شهرستان در کشور طرح مقابله با اعتیاد را اجرا می کنند

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان افزود: تعداد پنج شهرستان در کشور برای اجرای طرح مقابله با اعتیاد انتخاب شده‌اند و اگر هر شهر موفق به ارائه طرحی کامل شود این طرح به کل کشور تعمیم می‌یابد.

وی یادآور شد: در ستاد مبارزه با مواد مخدر سه بخش پیشگیری، درمان و مقابله در نظر گرفته شده است و محور کار بر بحث فرهنگی و پیشگیری قرار دارد.

وی اضافه کرد: شهرستان ملایر به عنوان یکی از آزمونه‌های اجرای این طرح در کشور انتخاب شده و محورهای اصلی کار در این زمینه باید طبق سند کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان خاطرنشان کرد: بحث مواد مخدر زنجیره‌ای پیچیده است و به همین علت باید ابعاد مختلفی برای طرح در نظر گرفته شود و در این راستا بسیج به عنوان متولی طرح مشخص شده است.

فامیل کریمی خاطرنشان کرد: در ملایر قابلیت‌های مناسبی از نظر نوع مدیریت و زیرساخت‌های موجود برای اجرای طرح وجود دارد و طرح مبارزه با اعتیاد باید به عنوان یک طرح فرهنگی برای سال 90 تلقی شود.