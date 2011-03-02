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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۳

تعطیلی کتابخانه‌ها در بریتانیا و اعتراض کتابدوستان

تعطیلی کتابخانه‌ها در بریتانیا و اعتراض کتابدوستان

جمعی از کتابدوستان بریتانیایی با تشکیل کمپینی، جرمی هانت وزیر فرهنگ این کشور را به قصور در وظایفش متهم کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این کمپین که توسط نویسنده آلن گیلبون راه‌اندازی شده است خواستار  یک بررسی قضایی است تا ثابت کند که وزیر فرهنگ در انجام وظایف قانونی‌اش مبنی بر حفظ کتابخانه‌های محلی و ارائه خدمات مناسب به ساکنان مناطق مختلف کوتاهی کرده است.

کمپین طرفداران کتابخانه‌ها، در پی تعطیلی چند کتابخانه به دلیل کاهش بودجه عنوان کرده است: طبق قانون مصوبه سال 1964 سرپرستی، گسترش و بهبود کتابخانه‌های عمومی ارائه شده توسط مقامات محلی به عهده وزیر فرهنگ است و وضعیت فعلی کتابخانه‌های عمومی سراسر انگلستان نشان می‌دهد که این  وزیر در انجام وظایفش شکست خورده است.

تعطیلی پنج کتابخانه در ماه‌های اخیر و عصبانیت دوستداران کتابخانه‌ها که همراه با اعتراضات قانونی از طریق وکلایشان بوده تاکنون در قالب 21 نامه و بیش از سیصد و هشتاد صفحه شکایت خود را نشان داده و وزیر فرهنگ انگلستان را با چالش جدی مواجه کرده است. این گروه  از او خواسته‌اند که در این خصوص اقدام جدی انجام دهد.
 

کد مطلب 1265175

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