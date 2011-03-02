بازگشایی شعب بانکهای ایرانی در عراق/ 60 میلیارد دلار واردات عراق

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل‌اسحاق در یک نشست خبری گفت: به دلایل متعدد روابط اقتصادی میان ایران و عراق باید گسترش بیشتری داشته باشد، البته اقداماتی شروع شده اما نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق دارد، بر این اساس 750 پروژه سرمایه‌گذاری با برآورد سرمایه 250 میلیارد دلاری برای اجرا میان ایران وعراق تعریف شده است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: عراق سالانه 50 تا 60 میلیارد دلار واردات دارد که ایران باید از این رقم، سهم شایسته‌تری داشته باشد؛ چراکه بازار عراق علیرغم تمامی مزیت‌هایی که برای ایران دارد، یک بازار کاملا اقتصادی است و متاسفانه ایران هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در آن پیدا کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ایران با عراق 8 میلیارد دلار گردش مالی دارد که در مقایسه با رقبا قابل قیاس نیست. البته همین اندک تعاملات نیز به شکل مدیریت‌شده شکل نمی‌گیرد و به صورت پراکنده است و گاه یک تاجر ایرانی، رقیب تاجر دیگری از کشورمان در عراق می‌شود.

به گفته آل‌اسحاق، روابط بانکی میان ایران و عراق یکی از ارکان اصلی توسعه روابط اقتصادی دو کشور است که بر این اساس، چگونگی تضمین و ضمانت، پشتیبانی مالی از جانب بانک‌ها و بیمه‌ها باید صورت گیرد. البته حدود یک میلیارد دلار پروژه برای توسعه اجرا از سوی ایرانی‌ها در عراق تعریف شده بود که متاسفانه به دلیل روشن نبودن برخی ضوابط بانکی و بروز مسائل مختلف، نتوانستیم آنرا عملیاتی کنیم.

وی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه سهم عراق از صادرات 45 میلیارد دلاری مدنظر معاون اول رئیس جمهور برای تحقق در سال آینده چیست، گفت: از این رقم قرار بر این است که 10 میلیارد دلار از طریق ترکیه تامین شود، اما به نظر می‌رسد عراق نیز در گام اول می‌تواند تا 5 میلیارد دلار از ایران واردات داشته باشد، البته با توجه به پتانسیل های موجود عراق می تواند تا 20 میلیارد دلار نیز از ایران واردات داشته باشد.