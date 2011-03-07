محمد بنا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: سوریان و علی اکبری به دلیل کسب مدال طلا در مسابقات جهانی از حضور در جام یادگار امام (ره) معاف شدند. ملی پوشان حاضر در جام جهانی بلاروس نیز نمی توانستند در یک فاصله کوتاه از زمان برگزاری این رقابت‌ها در قم به میدان بروند، بنابراین آنها با مجوز ما در جام یادگار امام (ره) به میدان نرفتند.

وی ادامه داد: یکی از محسنات حضور نداشتن این کشتی گیران در جام یادگار امام (ره) این بود که جوانان و برخی کشتی گیران پشت خط مانده شایستگی خود را نشان داده و ثابت کردند کشتی فرنگی ایران برخلاف برخی اظهارنظرها پشتوانه‌های بسیار خوبی دارد.

بنا تصریح کرد: در کشتی فرنگی پشتوانه‌های خوبی داریم و تنها مشکل‌مان کمبود امکانات است. اگر ما اردوگاه‌های مناسب داشتیم در هر اردو 100 تا 120 نفر را دعوت می کردیم و آنها را زیر نظر می گرفتیم در حالی که این برنامه پول و امکانات می خواهد.

وی در مورد برگزار نشدن مسابقات انتخابی و برخی اعتراض‌ها در این زمینه اظهار داشت: به تمام منتقدانم احترام می گذارم اما سئوالم این است در حال حاضر مشکل کشتی فرنگی چیست؟ آیا در گذشته مانند چند سال اخیر این همه موفقیت در کشتی فرنگی وجود داشته است؟

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی خاطر نشان کرد: در یکسال چندین مسابقه برگزار می شود و کادر فنی براین اساس و شرایط اردویی بهترین شناخت را از نفرات پیدا می کند، بنابراین دیگر نیازی به برگزاری مسابقه انتخابی به شکل مورد نظر منتقدان نیست.

بنا تصریح کرد: می گویند با روش من پشتوانه‌ها از بین می روند اگر این اظهارنظر درست باشد، پس این همه کشتی گیر مستعد و آینده‌دار در جام یادگار امام (ره) چطور درخشیدند؟

وی تاکید کرد: نفرات برتر جام یادگار امام (ره) به احتمال بسیار زیاد در رقابت‌های قهرمانی آسیا حضور پیدا می کنند. حضور در پیکارهای آسیایی هدیه کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی به آنهاست.

"مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا اردیبهشت ماه سال پیش رو در ازبکستان برگزار خواهد شد."

بنا ادامه داد: از اوایل سال آینده اردوی تیم ملی کشتی فرنگی آغاز می شود و تا زمان برگزاری رقابت‌های جهانی ترکیه که گزینشی المپیک محسوب می شود، هشت اردو و سه مسابقه تدارکاتی پیش رو داریم تا با بهترین ترکیب راهی استانبول شده و تمامی سهمیه‌های حضور در لندن را کسب کنیم.

دارنده مدال نقره جهان در پایان خاطر نشان کرد: همانطور که گفتم اگر مدال المپیک می خواهیم باید المپیکی سرمایه گذاری کنیم. یزدانی خرم و مسئولان فدراسیون کشتی در حد توان بهترین امکانات موجود را برای ما فراهم کرده‌اند اما اگر مسئولان از کشتی در المپیک مدال می خواهند باید به همین اندازه سرمایه گذاری کنند.

سی ویکمین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) در قم یکشنبه شب با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید.