تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز جمعه سیزدهم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و هشتم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با چهارم مارس سال 2011 میلادی.

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* استیل آذین تهران - صبای قم، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی تهران

* ملوان بندرانزلی - راه آهن شهرری، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* شاهین بوشهر - سایپای البرز، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* فولادخوزستان - نفت آبادان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز

- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه الف:

* نفت مسجد سلیمان - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی مسجدسلیمان

* فولاد نطنز - مس رفسنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه منوچهری نطنز

* شهرداری بندرعباس - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس

* شهرداری یاسوج - تربیت یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج

* گل گهر سیرجان - همیاری اراک، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی سیرجان

* مقاومت سپاسی شیراز - اتکای گلستان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

* داماش گیلان - کاوه تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه عضدی رشت

گروه ب:

* مس سرچشمه - ابومسلم خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه زینلی سرچشمه

* صنعت ساری - داماش دورود، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای ساری

* فولاد یزد - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:15، ورزشگاه نصیری یزد

* شیرین فراز کرمانشاه - نساجی مازندران، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

- هفته دهم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* جوونک کازرون - سنگ آهن بافق یزد

* ذوب آهن اصفهان - تعاونی ثامن الحجج سبزوار

* پارسیان تهران - دانشگاه صنعتی ارومیه

* مس کرمان - هپکو اراک

- رقابت‌های جودوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

مرحله اول:

* سایپا - نیروی مقاومت

* هتل ملک چالوس - پاس خراسان رضوی

* استانداری خراسان شمالی - توحید

* تربیت بدنی کهگیلویه و بویراحمد - هیئت جودوی خوزستان

مرحله دوم:

* هتل ملک چالوس - نیروی مقاومت

* استانداری خراسان شمالی - سایپا

* تربیت بدنی کهگیلویه و بویراحمد - توحید

* هیئت جودوی خوزستان - صنایع غذایی مهرام

مرحله سوم:

* استانداری خراسان شمالی - نیروی مقاومت

* تربیت بدنی کهگیلویه و بویراحمد - سایپا

* هیئت جودوی خوزستان - پاس خراسان رضوی

* صنایع غذایی مهرام - توحید

- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های لچه و رم آغاز می‌شود.

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های دورتموند و کلن آغاز خواهد شد.