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۱۳ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۲۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه‌‎ ورزشی: آغاز هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز جمعه سیزدهم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و هشتم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با چهارم مارس سال 2011 میلادی. 

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* استیل آذین تهران - صبای قم، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی تهران
* ملوان بندرانزلی - راه آهن شهرری، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* شاهین بوشهر - سایپای البرز، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* فولادخوزستان - نفت آبادان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز

- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
گروه الف:
* نفت مسجد سلیمان - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی مسجدسلیمان
* فولاد نطنز - مس رفسنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه منوچهری نطنز
* شهرداری بندرعباس - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس
* شهرداری یاسوج - تربیت یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج
* گل گهر سیرجان - همیاری اراک، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی سیرجان
* مقاومت سپاسی شیراز - اتکای گلستان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* داماش گیلان - کاوه تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه عضدی رشت
گروه ب:
* مس سرچشمه - ابومسلم خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه زینلی سرچشمه
* صنعت ساری - داماش دورود، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای ساری
* فولاد یزد - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:15، ورزشگاه نصیری یزد
* شیرین فراز کرمانشاه - نساجی مازندران، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

- هفته دهم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با انجام دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* جوونک کازرون - سنگ آهن بافق یزد
* ذوب آهن اصفهان - تعاونی ثامن الحجج سبزوار
* پارسیان تهران - دانشگاه صنعتی ارومیه
* مس کرمان - هپکو اراک

-  رقابت‌های جودوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
 مرحله اول:
* سایپا - نیروی مقاومت
* هتل ملک چالوس - پاس خراسان رضوی
* استانداری خراسان شمالی - توحید
* تربیت بدنی کهگیلویه و بویراحمد - هیئت جودوی خوزستان
 مرحله دوم:
* هتل ملک چالوس - نیروی مقاومت
* استانداری خراسان شمالی - سایپا
* تربیت بدنی کهگیلویه و بویراحمد - توحید
* هیئت جودوی خوزستان - صنایع غذایی مهرام
 مرحله سوم:
* استانداری خراسان شمالی - نیروی مقاومت
* تربیت بدنی کهگیلویه و بویراحمد - سایپا
* هیئت جودوی خوزستان - پاس خراسان رضوی
* صنایع غذایی مهرام - توحید

- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های لچه و رم آغاز می‌شود.

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های دورتموند و کلن آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1265818

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