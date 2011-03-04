تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه سیزدهم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و هشتم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با چهارم مارس سال 2011 میلادی.
- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* استیل آذین تهران - صبای قم، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی تهران
* ملوان بندرانزلی - راه آهن شهرری، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* شاهین بوشهر - سایپای البرز، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* فولادخوزستان - نفت آبادان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز
- هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه الف:
* نفت مسجد سلیمان - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی مسجدسلیمان
* فولاد نطنز - مس رفسنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه منوچهری نطنز
* شهرداری بندرعباس - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی بندرعباس
* شهرداری یاسوج - تربیت یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج
* گل گهر سیرجان - همیاری اراک، ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی سیرجان
* مقاومت سپاسی شیراز - اتکای گلستان، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* داماش گیلان - کاوه تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه عضدی رشت
گروه ب:
* مس سرچشمه - ابومسلم خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه زینلی سرچشمه
* صنعت ساری - داماش دورود، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای ساری
* فولاد یزد - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:15، ورزشگاه نصیری یزد
* شیرین فراز کرمانشاه - نساجی مازندران، ساعت 14:15، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
- هفته دهم از رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با انجام دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* جوونک کازرون - سنگ آهن بافق یزد
* ذوب آهن اصفهان - تعاونی ثامن الحجج سبزوار
* پارسیان تهران - دانشگاه صنعتی ارومیه
* مس کرمان - هپکو اراک
- رقابتهای جودوی لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
مرحله اول:
* سایپا - نیروی مقاومت
* هتل ملک چالوس - پاس خراسان رضوی
* استانداری خراسان شمالی - توحید
* تربیت بدنی کهگیلویه و بویراحمد - هیئت جودوی خوزستان
مرحله دوم:
* هتل ملک چالوس - نیروی مقاومت
* استانداری خراسان شمالی - سایپا
* تربیت بدنی کهگیلویه و بویراحمد - توحید
* هیئت جودوی خوزستان - صنایع غذایی مهرام
مرحله سوم:
* استانداری خراسان شمالی - نیروی مقاومت
* تربیت بدنی کهگیلویه و بویراحمد - سایپا
* هیئت جودوی خوزستان - پاس خراسان رضوی
* صنایع غذایی مهرام - توحید
- هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیمهای لچه و رم آغاز میشود.
- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال بوندسلیگا آلمان امشب با برگزاری یک دیدار بین تیمهای دورتموند و کلن آغاز خواهد شد.
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