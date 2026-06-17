برای تکمیل ورزشگاه تختی یاسوج نیازمند تزریق اعتبار از محل نفت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید پارسایی عصر چهارشنبه در نشست بررسی طرح‌های عمرانی شهرستان‌های مارگون و یاسوج، با تقدیر از حمایت‌های استاندار کهگیلویه و بویراحمد و مسئولان حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نفت، اظهار کرد: بخشی از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نفت به پروژه‌های ورزشی استان اختصاص یافته که از میان آنها پنج پروژه در روستاهای هدف تعیین تکلیف شده و هم‌اکنون بین ۳۵ تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی افزود: پروژه‌های ورزشی در روستاهای کالوس، خانا، چیر، دودا و زیبا در حال اجرا بوده و روند پیشرفت آنها مطلوب است، در عین حال دو پروژه در مناطق مزدک و بابکان به دلیل مشکلات مربوط به واگذاری زمین و مسائل اجتماعی با موانعی مواجه هستند که در حال پیگیری برای رفع آنها هستیم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت ورزشگاه تختی یاسوج تصریح کرد: با توجه به حضور تیم فوتبال دنا یاسوج در لیگ دسته دوم و احتمال صعود این تیم به لیگ دسته اول، تکمیل زیرساخت‌های ورزشی مرکز استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: زمانی که عملیات اجرایی در ورزشگاه تختی آغاز شد، حتی امکانات اولیه‌ای مانند رختکن و نیمکت ذخیره استاندارد وجود نداشت، اما با اجرای پروژه به صورت ضرب‌الاجل و استفاده از سازه‌های پیش‌ساخته، شرایط میزبانی مسابقات در این ورزشگاه فراهم شد.

پارسایی با بیان اینکه پروژه از محل اعتبارات توازن منطقه‌ای در حال اجرا است، گفت: متأسفانه تاکنون هیچ تخصیص اعتباری به این پروژه صورت نگرفته و پیمانکار با وجود انجام حدود ۱۰ میلیارد تومان کار، هنوز هیچ دریافتی نداشته است.

وی اعتبار کل پروژه را حدود ۳۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: پیشنهاد ما این است که بخشی از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نفت به این پروژه اختصاص یابد تا ضمن پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار، روند تکمیل ورزشگاه نیز سرعت بگیرد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: در صورت صعود نماینده استان به لیگ دسته اول، یاسوج باید حداقل دو ورزشگاه دارای شرایط استاندارد برای برگزاری مسابقات داشته باشد و از این رو تکمیل ورزشگاه تختی و سایر پروژه‌های مرتبط ضروری است.

وی همچنین خواستار برگزاری نشست تخصصی با حضور مسئولان مرتبط برای بررسی مشکلات فنی و اعتباری دو ورزشگاه اصلی استان شد و گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت مسئولان استانی می‌توان زمینه تکمیل این پروژه‌ها و ارتقای زیرساخت‌های ورزشی استان را فراهم کرد.