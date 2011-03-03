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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

رفیعی:

نقش جهاد سازندگی در دفاع مقدس سرنوشت‌ساز بود

نقش جهاد سازندگی در دفاع مقدس سرنوشت‌ساز بود

قم - خبرگزاری مهر: استاد حوزه علمیه قم نقش و جایگاه جهاد سازندگی در دوران 8 سال دفاع مقدس و مهم و سرنوشست ساز عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام ناصر رفیعی شامگاه چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای سنگر ساز بی‌سنگر سازمان جهاد کشاورزی که با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، خانواده شهدا، مسئولان و مردم قم در مسجد الغدیر قم برگزار شد بیان داشت: جهاد سازندگی در سال 58 به دستور امام راحل تشکیل شد و یکی از بهترین نهاد‌ها بود که  15 ماه از تولد این نهاد نمی‌گذشت، وارد جنگ تحمیلی شد و این نهاد دارای یک کادر رسمی نبود و تمام اعضای آن را مردم تشکیل می‌دادند.

وی با اشاره به اینکه کار جهاد سازندگی در زمان جنگ سه بخش قبل از عملیات، هنگام عملیات و بعد از عملیات است اضافه کرد: در قبل از جنگ جهاد کشاورزی راه‌ها، پل‌ها و مسیرهای توسط جهاد ساخته و آماده می‌شد و در هنگام علمیات نیز سنگر، ایجاد محیط درمانی مناسب و قرارگاه و بعد از عملیات نیز وظیفه حفظ و نگهداری و ابقاء را به عهده دارند.
راه شهادت باز است

استاد حوزه با بیان اینکه سن بهشتیان بین 30 تا 40 سال است و تمام مایحتاجی که بهشتیان در ذهنشان تصور کنند آماده است اظهار داشت: یک گروه از بهشتیان خواستار بازگشت به دنیا هستند و آن هم شهیدان هستند، می‌خواهند به دنیا بیایند و دوباره شهید شودند.

وی با اشاره به اینکه انسان هفت عمل را انجام دهد در روز قیامت با شهدا، اولیا و انبیاء محشور می‌شود اضافه کرد: توشه دادن به حاجی، برداشتن داغ از دل کسی و به فریاد کسی رسیدن، اکرام ایتام، هدایت یک گمراه، سیر کردن یک گرسنه، سیراب کردن تشنه و روزه گرفتن در روزهای گرم از جمله هفت عمل برای محشور شدن با انبیاء است.

رفیعی با بیان اینکه شهادت اگر بابش مصدود است ولی راهش باز است بیان داشت: کنترل خشم نیز به اندازه شهادت ثواب دارد.

استاد حوزه علمیه قم گفت: ولایت مداری، پویایی، فدارکاری را از جمله بارز‌ترین شاخصه‌ها و ویژگی جهاد کشاورزی عنوان کرد.

کد مطلب 1265989

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