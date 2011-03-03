به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام ناصر رفیعی شامگاه چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای سنگر ساز بی‌سنگر سازمان جهاد کشاورزی که با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، خانواده شهدا، مسئولان و مردم قم در مسجد الغدیر قم برگزار شد بیان داشت: جهاد سازندگی در سال 58 به دستور امام راحل تشکیل شد و یکی از بهترین نهاد‌ها بود که 15 ماه از تولد این نهاد نمی‌گذشت، وارد جنگ تحمیلی شد و این نهاد دارای یک کادر رسمی نبود و تمام اعضای آن را مردم تشکیل می‌دادند.



وی با اشاره به اینکه کار جهاد سازندگی در زمان جنگ سه بخش قبل از عملیات، هنگام عملیات و بعد از عملیات است اضافه کرد: در قبل از جنگ جهاد کشاورزی راه‌ها، پل‌ها و مسیرهای توسط جهاد ساخته و آماده می‌شد و در هنگام علمیات نیز سنگر، ایجاد محیط درمانی مناسب و قرارگاه و بعد از عملیات نیز وظیفه حفظ و نگهداری و ابقاء را به عهده دارند.

راه شهادت باز است



استاد حوزه با بیان اینکه سن بهشتیان بین 30 تا 40 سال است و تمام مایحتاجی که بهشتیان در ذهنشان تصور کنند آماده است اظهار داشت: یک گروه از بهشتیان خواستار بازگشت به دنیا هستند و آن هم شهیدان هستند، می‌خواهند به دنیا بیایند و دوباره شهید شودند.



وی با اشاره به اینکه انسان هفت عمل را انجام دهد در روز قیامت با شهدا، اولیا و انبیاء محشور می‌شود اضافه کرد: توشه دادن به حاجی، برداشتن داغ از دل کسی و به فریاد کسی رسیدن، اکرام ایتام، هدایت یک گمراه، سیر کردن یک گرسنه، سیراب کردن تشنه و روزه گرفتن در روزهای گرم از جمله هفت عمل برای محشور شدن با انبیاء است.



رفیعی با بیان اینکه شهادت اگر بابش مصدود است ولی راهش باز است بیان داشت: کنترل خشم نیز به اندازه شهادت ثواب دارد.

استاد حوزه علمیه قم گفت: ولایت مداری، پویایی، فدارکاری را از جمله بارز‌ترین شاخصه‌ها و ویژگی جهاد کشاورزی عنوان کرد.