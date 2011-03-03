نمایشگاه اختصاصی ایران در دهوک عراق گشایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این نمایشگاه اختصاصی چهارمین ارائه توانمندیهای ایران در استان دهوک و نهمین نمایشگاه در شمال عراق است، افزود: زیرساختهای لازم جهت برگزاری این نمایشگاه فراهم شده که عرضه کالاهای با کیفیت و متنوع در جهت افزایش تبادلات اقتصادی و تجاری و افزایش تعداد قراردادهای منعقده با تجار و بازرگانان عراق موثر خواهد بود.

وی توسعه اقتصادی و صنعتی استان را در گرو توسعه صادرات و حضور در بازارهای کشورهای همجوار دانست و اظهار داشت: همچنین بازاریابی و شناسایی بازارهای فروش در کشورهای هدف ضمن افزایش میزان صادرات، فرصتی مناسب برای اشاعه فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تا کنون جهت حضور در این نمایشگاه 67 شرکت ثبت نام کرده که پیش بینی می شود این تعداد تا زمان برگزاری نمایشگاه به 100 شرکت برسد، بر لزوم بازاریابی مناسب و شناسایی بازارهای فروش در کشورهای هدف تاکید و حضور در نمایشگاههای اقتصادی را فرصتی مناسب برای اشاعه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی دانست.

آغاز مرحله دوم آموزش به بافی در آذربایجان غربی

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی همچنین در ادامه از برگزاری مرحله دوم آموزش به بافی فرش دستباف در استان تا 25 اسفند ماه سالجاری خبر داد و افزود: در این راستا 10 دوره آموزشی در شهرستانهای ارومیه، خوی، مهاباد، تکاب، شاهین دژ، بوکان و میاندوآب برگزار می شود.

اسکندری با بیان اینکه در این دوره شش هزار نفر ساعت برای 300 نفر آموزش داده می شود، خاطر نشان کرد: آشنایی با مواد اولیه مرغوب، نقشه ها و طرحهای مطابق با سلیقه بازار، بهداشت کارگاه و حقوق اجتماعی بافندگان و آشنایی با عیوب ناشی از ابزار آلات نامناسب و نحوه رفع و پیشگیری از آنها از جمله اهداف برگزاری این دوره است.

به گفته این مقام مسئول در دوره آموزشی به بافی مرحله اول 14 هزار و 400 نفر ساعت برای قالیبافان آموزش داده شده بود.

آذربایجان غربی بدلیل هم مرز بودن به سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان دارای زیر ساختهای لازم جهت برگزاری نمایشگاههای بین المللی در کشورهای منطقه است که در این راستا تا کنون پنج نمایشگاه ارائه توانمندیهای ایران در استان اربیل عراق و سه نمایشگاه در استان دهوک این کشور با محوریت آذربایجان غربی برگزار شده است.

آذربایجان غربی با سه کشور همسایه خود بیش از 890 کیلومتر مرز مشترک داشته و استان معین ایران در توسعه مبادلات اقتصادی و مناسبات فرهنگی با کشور ترکیه معرفی شده است.