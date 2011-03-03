6500 میلیارد ریال اوراق مشارکت در شهرداری مشهد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابوالفضل افشاری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این میزان، چهارهزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی و دو هزار و 500 میلیارد ریال آن مختص طرح بزرگ میدان شهدا است.

وی ادامه داد: این اوراق بی نام، معاف از مالیات و قابل انتقال به غیر است و از تاریخ 15 اسفند ماه از طریق بانکهای تجارت و سپه در سراسر کشورعرضه می شود.

افشاری در ادامه سود این دوره اوراق طرح بزرگ میدان شهدا را 17درصد عنوان کرد و افزود: سود علی الحساب 17 درصدی هر سه ماه یک بار قابل دریافت است اما ما به التفاوت این سود با سود حاصل از پروژه ها به عنوان سود قطعی در پایان دوره به دارندگان اوراق این طرح پرداخت خواهد شد.

وی طرح بزرگ میدان شهدا را نخستین ناشر پرداخت کننده سود قطعی در کشور نام برد و بیان داشت: در حال حاضر دارندگان اوراق مشارکت سال 1384 که سررسید اوراقشان فرا رسیده است در انتظار دریافت سود قطعی خود هستند که مبلغ آن بیش از سود علی الحساب و معادل 20 درصد است.

این مقام مسئول استفاده از منابع غیردولتی را بهترین شکل مشارکت عمومی برای شهرداری ها معرفی کرد و تاکید کرد: هدف طرح بزرگ میدان شهدا از انتشار شش دوره اوراق مشارکت تامین منابع کافی برای اجرای هر چه سریعتر پروژه ها و استفاده از سرمایه های خرد موجود در کشور در کلان پروژه های شهری است.

افشاری علت استقبال مردم از پنج دوره گذشته انتشار اوراق مشارکت این طرح ملی را توجه شهروندان به آبادانی پایتخت معنوی ایران اسلامی دانست و اضافه کرد: دلبستگی معنوی هموطنان، جلب اعتماد عمومی در پی اطلاع رسانی صحیح و به موقع وانجام تعهدات شهرداری این کلانشهر از مهمترین دلایل جلب اعتماد هموطنان از اوراق مشارکت طرح بزرگ میدان شهدا به شمار می آید.

مدیر اجرایی طرح بزرگ میدان شهدا با بیان اینکه پس از این گردشمالی طرح بزرگ میدان شهدا وارد مرحله پیش فروش و فروش واحدها خواهد شد، تصریح کرد: این واگذاری ها به صورت تدریجی در سال آینده آغاز می شود که شرایط آن از طریق رسانه ها اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه خریداران اوراق مشارکت طرح بزرگ میدان شهدا عموم مردم می باشند، اضافه کرد: پیش بینی می شود در این مرحله انتشار اوراق شهرداری مشهد زودتر از دوره های گذشته به فروش برسد.

شهرداری مشهد نخستین شهرداری کشور که انتشار موفق اوراق مشارکت را طی پنج دوره در کارنامه خود به ثبت رسانده است.