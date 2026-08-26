به گزارش خبرنگار مهر، سردار امان‌الله گشتاسبی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در مسیر انقلاب اسلامی اظهار کرد: دشمنان به دلیل رشد و بالندگی جمهوری اسلامی ایران و تأثیرگذاری آن در معادلات جهانی، همواره به دنبال ضربه زدن به این نظام بوده‌اند.

وی افزود: اساس دشمنی با جمهوری اسلامی، با اسلام ناب محمدی(ص) و اندیشه‌ای است که بنیان‌گذار آن امام خمینی(ره) بود؛ امروز نیز رهبری نظام در رأس هرم انقلاب اسلامی قرار دارد و مردم با حضور خود به این نظام هویت و قدرت بخشیده‌اند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا با بیان اینکه نقش مردم در تاریخ انقلاب اسلامی بی‌بدیل و اساسی بوده است، گفت: مردم در همه مقاطع پای کار نظام بوده‌اند و در شرایط دشوار نیز با حضور خود از انقلاب اسلامی دفاع کرده‌اند.

سردار گشتاسبی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در حفظ امنیت کشور تصریح کرد: قدرت کم‌نظیر نیروهای مسلح در قالب سپاه، بسیج، ارتش و فراجا نقش مهمی در صیانت از نظام و انقلاب اسلامی داشته است.

شکست نقشه های دشمنان با حضور مردم در کنار نیروهای مسلح

وی ادامه داد: دشمن با محاسبات غلط و تصور ایجاد آشوب و براندازی، وارد میدان شد، اما حضور مردم در کنار نیروهای مسلح تمامی نقشه‌های آنان را با شکست مواجه کرد.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشاره به حضور گسترده مردم در حمایت از نظام افزود: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند با ایجاد اختلاف و ناامنی، مردم را مقابل نظام قرار دهد، اما ملت ایران با بصیرت و حضور خود نشان دادند که در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت‌قدم هستند.

سردار گشتاسبی همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: این حضور میلیونی نشان داد که هیچ جریان فکری، قومی یا سیاسی نمی‌تواند انقلاب اسلامی را مصادره کند؛ چراکه این انقلاب متعلق به همه مردم ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب است.

وی با اشاره به وحدت مردم شیعه و سنی در حمایت از نظام اسلامی گفت: همراهی اقوام و مذاهب مختلف با مسئولان و خدمتگزاران نظام، جلوه‌ای از انسجام ملی و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با تاکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: امروز حوزه‌های خبری، سیاسی و فرهنگی نیازمند حضور فعال و هوشمندانه هستند و اصحاب رسانه به عنوان پیشانی مجاهدت در عرصه جنگ روایت‌ها، مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

اراده خداوند متعال بر شکست دشمنان در برابر عظمت ملت ایران است

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، فتنه‌های گذشته و جنگ رمضان اظهار کرد: دشمن در سال‌های گذشته با طراحی فتنه‌ها و اقدامات مختلف تلاش کرد جمهوری اسلامی را تضعیف کند و اوج این شیطنت‌ها در جنگ رمضان خود را نشان داد آنان تصور می‌کردند با یک عملیات کوتاه می‌توانند کار انقلاب اسلامی را تمام کنند، اما محاسباتشان با واقعیت میدان تفاوت داشت.

سردار گشتاسبی بیان کرد: اراده خداوند متعال بر این است که دشمنان در برابر عظمت ملت ایران، تدابیر حکیمانه امامین انقلاب اسلامی و قدرت جمهوری اسلامی ناکام و ذلیل شوند اگرچه عملیات روانی و شیطنت‌های رسانه‌ای دشمن اجازه نمی‌دهد ابعاد واقعی قدرت انقلاب اسلامی، مردم و نیروهای مسلح برای همه جهانیان آشکار شود، اما خود دشمنان به‌خوبی می‌دانند که در برابر این قدرت با چه واقعیتی مواجه هستند.

وی با بیان اینکه دشمنی با انقلاب اسلامی ریشه ‌های عمیقی دارد، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان همواره تلاش کرده‌اند از اثرگذاری و نفوذ انقلاب اسلامی جلوگیری کنند؛ اما امروز شاهد رشد و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه جهانی هستیم انقلاب اسلامی در برابر جبهه استکبار ایستاده و رژیم صهیونیستی را در افکار عمومی جهان منزوی کرده و هیمنه و قدرت پوشالی آن را به چالش کشیده است.

وی بیان کرد: عصبانیت، لجاجت و کینه‌توزی دشمن نسبت به انقلاب اسلامی ناشی از همین واقعیت است و آنان تلاش می‌کنند به مؤلفه‌های اساسی قدرت جمهوری اسلامی آسیب وارد کنند یکی از مهم‌ترین این مؤلفه‌ها، «مکتب» است؛ مکتبی که برگرفته از تعالیم اسلام ناب، قرآن کریم و آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل‌بیت (ع) است و ریشه آن در تاریخ اسلام امتداد دارد.

مکتب و اسلام ناب محمدی اساس دشمنی دشمنان با ایران است

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) افزود: اساس دشمنی دشمنان با جمهوری اسلامی، در وهله نخست متوجه همین مکتب و اسلام ناب است؛ اسلامی که امام خمینی(ره) بر پایه آن انقلاب اسلامی را بنیان نهاد و مسیر جدیدی را در برابر نظام سلطه ایجاد کرد.

وی بیان کرد: دومین مؤلفه اساسی انقلاب اسلامی را ولایت و رهبری دانست و گفت: پس از مکتب، رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی یکی از زیرساخت‌های مهم قدرت انقلاب است. امام خمینی (ره) با توکل به خداوند متعال، اتکا به ارزش‌های اسلامی و همراهی مردم، در برابر قدرت‌های جهانی ایستاد و جایگاه ولایت فقیه را در رأس نظام جمهوری اسلامی تثبیت کرد.

سردار گشتاسبی خاطرنشان کرد: ولایت فقیه ادامه ‌دهنده مسیر انبیا و ائمه اطهار(ع) است و امروز نیز امامین انقلاب اسلامی با هدایت و رهبری حکیمانه خود این مسیر را ادامه داده‌اند و دشمنان نیز به‌خوبی می‌دانند که یکی از عوامل اصلی اقتدار و انسجام جمهوری اسلامی، وجود رهبری و ولایت در رأس نظام است و به همین دلیل همواره تلاش کرده‌اند این مؤلفه را مورد هدف قرار دهند.

وی با اشاره به نقش مردم به‌عنوان سومین مؤلفه قدرت انقلاب اسلامی اظهار کرد: در طول تاریخ انقلاب اسلامی، چه در زمان پیروزی، چه در مرحله تثبیت و چه در استمرار و تداوم نظام، مردم نقش اساسی و تعیین‌کننده داشته‌اند مردم همواره با حضور خود به انقلاب اسلامی هویت و قدرت بخشیده و در بزنگاه‌های مختلف از نظام، کشور و ارزش‌های انقلاب دفاع کرده‌اند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) افزود: امروز نیز در شرایط خاص و جنگی کشور، شاهد حضور و پشتیبانی گسترده مردم از نظام جمهوری اسلامی هستیم در تاریخ جهان نمونه‌ای مانند ملت ایران که برای دفاع از نظام، کشور، آب و خاک و هویت خود این‌گونه پای کار ایستاده باشد، کمتر دیده می‌شود مردم ایران در سخت‌ترین شرایط، با صبر، استقامت و روحیه انقلابی از کشور و انقلاب خود دفاع کرده‌اند.

صبر و نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف عامل اقتدار کشور

سردار گشتاسبی با اشاره به تاکید امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب بر جایگاه مردم گفت: امام و رهبر معظم انقلاب همواره بر نقش مردم تأکید داشته‌اند و حضور مردم یکی از عوامل اصلی تداوم انقلاب اسلامی بوده است و امروز نیز حضور، جانفشانی، صبر و نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف، یکی از مهم‌ترین عوامل اقتدار کشور محسوب می‌شود و دشمن از همین حضور گسترده و استقامت ملت ایران نگران است.

وی در ادامه نیروهای مسلح را یکی دیگر از مؤلفه‌ های مهم قدرت جمهوری اسلامی دانست و گفت: در کنار مکتب، رهبری و مردم، نیروهای مسلح نیز از قدرت کم‌نظیر و تعیین‌کننده‌ای برخوردارند و این نیروها از متن انقلاب و از میان فرزندان همین ملت شکل گرفته‌اند و با فرمان ولی امر خود و بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام و قرآن کریم، مأموریت دفاع از کشور، انقلاب و مردم را بر عهده دارند.

سردار گشتاسبی تصریح کرد: امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، فراجا و بسیج که برخاسته از متن مردم است، مجموعه‌ای قدرتمند را برای دفاع از انقلاب اسلامی تشکیل داده‌اند و این ظرفیت عظیم در کنار حضور مردم، هدایت رهبری و پشتوانه مکتب، قدرت بازدارندگی و دفاعی جمهوری اسلامی را به سطحی کم‌نظیر رسانده است.