مدت سربازی در سال 90 تغییر نمی کند/ سربازان 18 ماه خدمت می کنند

سردار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مدت خدمت سربازی در سال آینده گفت: بنا بود مدت زمان خدمت سربازی در سال آینده تغییر کند اما به دلایلی این مدت سربازی تغییر نکرده و همان 18 ماه باقی ماند.

وی ادامه داد: این مدت زمان بر اساس وضعیت خدمت مشمولان متغیر است.

مشاور معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: خدمت در مناطق امنیتی و عملیاتی موجب کسر دو ماه از خدمت شده و همچنین خدمت در مناطق محروم یکماه از مدت زمان سربازی کسر می کند.

وی با اشاره به کاهش مدت زمان سربازی بر اساس میزان تحصیلات اظهار کرد: مشمولان لیسانی یک ماه، مشمولان فوق لیسانس دو ماه و مشمولان دکترا سه ماه کسر خدمت دریافت می کنند.