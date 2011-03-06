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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۰

سردار کمالی در گفتگو با مهر:

مدت سربازی در سال 90 تغییر نمی کند/ سربازان 18 ماه خدمت می کنند

مدت سربازی در سال 90 تغییر نمی کند/ سربازان 18 ماه خدمت می کنند

مشاور معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از تغییر نکردن مدت زمان خدمت سربازی در سال 90 خبر داد.

سردار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مدت خدمت سربازی در سال آینده گفت: بنا بود مدت زمان خدمت سربازی در سال آینده تغییر کند اما به دلایلی این مدت سربازی تغییر نکرده و همان 18 ماه باقی ماند.

وی ادامه داد: این مدت زمان بر اساس وضعیت خدمت مشمولان متغیر است.

مشاور معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: خدمت در مناطق امنیتی و عملیاتی موجب کسر دو ماه از خدمت شده و همچنین خدمت در مناطق محروم یکماه از مدت زمان سربازی کسر می کند.

وی با اشاره به کاهش مدت زمان سربازی بر اساس میزان تحصیلات اظهار کرد: مشمولان لیسانی یک ماه، مشمولان فوق لیسانس دو ماه و مشمولان دکترا سه ماه کسر خدمت دریافت می کنند.

کد مطلب 1267279

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