به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد فضیلتی بعدازظهر شنبه در نشست خبری خود اظهار داشت: میزان قبولی دانشجویان پیام نور در مقاطع کارشناسی ارشد که نشان‌دهنده پتانسیل این دانشگاه است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه پیام‌نور آموزش عالی را در تمام نقاط گسترده کرده است، افزود: دانشگاه پیام‌نور در حال حاضر به تمام مناطق محروم گسترش پیدا کرده است.

رئیس دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل وسعت بالای دانشگاه پیام نور، دانشجویان در مناطق دوردست نیز آموزش عالی می‌بینند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هزینه و شهریه پایین، آموزش از راه دور، عدم حضور و غیاب در کلاس و دانشجومحور بودن، از مهمترین ویژگی‌های دانشگاه پیام‌نور بوده که این دانشگاه را نسبت به سایر دانشگاه‌ها متمایز کرده است.

فضیلتی با بیان اینکه شهریه دانشگاه پیام‌نور نسبت به دانشگاه‌هایی همچون آزاد و غیرانتفاعی یک سوم است، افزود: این دانشگاه زمینه را برای آموزش تمام اقشار به ویژه در مناطق محروم فراهم می‌کند.

دانشجویان دانشگاه‌پیام‌نور از سطح علمی بالاتری برخوردارند

وی بیان داشت: به این دلیل که دانشجویان در دانشگاه پیام‌نور، خودشان آموزشهای لازم را دنبال می‌کند، از سطح و رشد علمی بالاتری نسبت به سایر دانشگاه‌ها برخوردار هستند.

رئیس دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان تاکید کرد: میزان قبولی دانشجویان پیام‌نور در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، 2.5 برابر از سایر دانشگاه‌ها بیشتر بود که نشان‌دهنده پتانسیل این دانشگاه است.

وی با بیان اینکه حدود یک میلیون دانشجو در دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور تحصیل می‌کنند، اضافه کرد: دانشگاه پیام نور استان اصفهان 81 هزار و 845 دانشجو در مقطع کارشناسی و یک‌هزار و 84 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دارد.

235 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان هستند

فضیلتی با اشاره به اینکه تعداد رشته‌های کارشناسی دانشگاه‌های پیام‌نور استان اصفهان 88 رشته است، اظهار داشت: این دانشجویان در علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و هنر و کشاورزی مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌های پیام نور استان اصفهان 16 رشته علوم انسانی و علوم پایه در مقطع کارشناسی ارشد دارند، ادامه داد: 235 نفر نیز عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در استان اصفهان هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان به خرید ساختمان جدید دانشگاه پیام نور اشاره کرد و بیان داشت: در این ساختمان قسمت عمده پژوهشکده علوم و فناوری نوین دانشگاه پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: در این ساختمان مباحث مربوط به نانو، نانو فیزیک، نانو شیمی، زیست فناوری، فناوری هسته‌ای و ارتباطات و اطلاعات به اضافه رشته‌های علوم انسانی، پیگیری شده و حرکت‌های نوینی برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور مطرح می‌شود.

فضیلتی اظهار داشت: در صورتی که محیط‌های آموزشی برنامه‌های پژوهش‌محور را تقویت کنند، علوم به کارآفرینی، فناوری و تجاری‌سازی تبدیل می‌شود.

وی تاکید کرد: مه‌ترین هدف دانشگاه این است که علم‌آموزی به سمت و سوی کارآفرینی رفته و تولید ثروت و مالکیت کند.

طرح‌های پژوهشی 30 درصد افزایش داشته است

رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال جاری، دانشگاه پیام نور استان اصفهان 71 طرح پژوهشی در دست اجرا دارد که نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است، افزود: مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های پیام نور استان اصفهان در سال جاری 40 درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده پتانسیل بالای دانشگاه است.

وی با بیان اینکه این دانشگاه به فناوری‌های نوین اهمیت ویژه‌ای می‌دهد، گفت: دانشگاه پیام نور استان اصفهان به عنوان قطب فناوری و پژوهش در میان دانشگاه‌های پیام نور کشور مطرح است.

فضیلتی در بخش دیگری از صحبتهای خود به طرح‌های عمرانی دانشگاه پیام نور استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: خرید ساختمان پژوهشکده علوم و فناوری نوین دانشگاه، جزو مهم‌ترین اقدامات عمرانی در سال جاری بوده است.

78 پروژه عمرانی در پیام نور استان اصفهان اجرا شد

وی افزود: در سال جاری بیش از 78 پروژه عمرانی در 44 واحد و مرکز با بودجه‌ای بیش از 50 میلیارد تومان تعریف شد که شامل دیوارسازی، محوطه‌سازی، ساخت مساجد و توسعه فضاهای ورزشی و آموزشی می‌شود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان با اشاره به اینکه 37 رشته فنی به رشته‌‌های دانشگاه پیام نور استان اصفهان اضافه شد، بیان داشت: بر اساس افزایش رشته‌ها باید فضای آزمایشگاهی دانشگاه‌ها را نیز افزایش دهیم، چرا که به دنبال تبدیل شدن به قطب آزمایشگاهی کشور هستیم.

وی در ادامه صحبت‌های خود به برنامه‌های فرهنگی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: مباحث فرهنگی از سوی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان اصفهان و شورای فرهنگی دانشگاه با تاکید و جدیت فراوان دنبال می‌شود.

4500 دانشجو در اردوهای راهیان نور شرکت می‌کنند

فضیلتی مهم‌ترین برنامه فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان را اردوی راهیان نور دانست و افزود: سفر به مناطق جنگی، دانشجو را در یک فضای نورانی قرار داده و افکار آنها را نورانی می‌کند.

وی تاکید کرد: اردوهای راهیان نور در سال جاری از امروز آغاز می‌شود و حدود چهار هزار و 500 نفر از دانشجویان پیام نور سراسر استان به مناطق جنگی جنوب اعزام می‌شوند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان اظهار داشت: برگزاری جشنواره ملی مطالعات قرآنی، برگزاری مسابقات تفسیر قرآن با محوریت سوره یاسین و برگزاری مسابقات قرآنی در بخشهای مفاهیم، حفظ و قرائت جزو مهم‌ترین اقدامات فرهنگی این دانشگاه در سال جاری بوده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه فرهنگی برای سال آینده در 31 عنوان پیگیری می‌شود، تصریح کرد: برای بالا بردن شناخت اعتقادی و اخلاقی دانشجویان 12 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

13 هزار دانشجوی پیام‌نور در استان اصفهان فعالیت می‌کنند

فضیلتی با بیان اینکه 214 انجمن علمی و دانشگاهی در دانشگاه‌های پیام نور استان اصفهان فعالیت می‌کنند، افزود: دانشگاه پیام نور استان اصفهان در همایش کارآفرینی و اندیشه‌های نو موفقیت چشمگیری داشت.

وی بیان داشت: بیش از 20 پایگاه بسیج و حدود 13 هزار دانشجوی بسیجی در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان با اشاره به برگزاری سه جلسه کرسیهای آزاد اندیشی در این دانشگاه ادامه داد: دانشجویان با تفکرات مختلف در این جلسات مباحث گوناگونی را بیان می‌کنند که سبب بالا بردن سطح آگاهی آنها می‌شود.