به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه واعظیفر بعدازظهر دوشنبه در نشست زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با بانوان فعال و برگزیده استان در سالن همایش اتاق بازرگانی اصفهان، به تشریح اقدامات این دانشگاه در حوزه کارآفرینی اجتماعی و جمعیت پرداخت.
وی اظهار کرد: یکی از ویژگیهای برجسته نظام آموزشی دانشگاه پیامنور، توجه به آموزش مبتنی بر نیازهای اجتماعی است. در همین راستا اخیراً با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، تدوین سند جامع کارآفرینی اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
واعظیفر افزود: این سند نخستین تجربه استانی دانشگاه پیامنور در حوزه کارآفرینی اجتماعی است که با نگاه عالمانه، حکیمانه و آکادمیک دکتر جمالنژاد در حال تدوین و اجراست و میتواند بهعنوان پایلوتی برای سایر استانها مورد استفاده قرار گیرد.
سرپرست دانشگاه پیامنور اصفهان با اشاره به آمارهای جمعیتی این دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر ۴۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه پیامنور سراسر کشور مشغول تحصیل هستند که از این میان ۱۰۰ هزار نفر دانشجوی متأهلاند. از این تعداد ۷۵ هزار نفر بانوان متأهل در سنین مستعد فرزندآوری هستند.
وی بیان کرد: تنها در استان اصفهان حدود ۱۰ هزار نفر از این بانوان تحصیلکرده در همین گروه سنی قرار دارند. اگر در سیاستگذاریهای جمعیتی کشور این ظرفیت عظیم علمی و انسانی هدفگذاری شود، بدون تردید نتایج قابلتوجهی در ارتقای شاخصهای جمعیتی کشور به دست خواهد آمد.
واعظیفر در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است دولت و دستگاههای متولی امور زنان و خانواده در این مقطع زمانی که پنجره جمعیتی کشور همچنان باز است، با برنامهریزی دقیق و حمایت هدفمند از این قشر، زمینه بهرهبرداری مؤثر از این فرصت را فراهم کنند
