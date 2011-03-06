به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مجموعه نشستهای مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دکتر جمیله علم‌الهدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع "ماهیت علم و دلالتهای آن برای آموزش عالی" سخنرانی می‌کند.

این نشست روز سه‌شنبه 17 اسفند از ساعت 13 تا 15 در سالن کنفرانس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی واقع در تهران، خیابان آفریقا، کوچه گلفام، شماره 70 برگزار می‌شود.

این موسسه از سال 1370 با امکانات مرکز آمار و برنامه ریزی آموزشی که از واحدهای تابعه معاونت آموزشی وزارت متبوع است، شروع به کار کرد و با گذشت مدت زمانی در حدود 2 سال سرانجام تشکیلات و نمودار سازمانی آن به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید و فعالیت خود را بطور رسمی آغاز کرد.