به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «در جست‌وجوی ایده دانشگاه برای ایران» کند و کاوی در موضوع وضعیت دانشگاه‌های ایران و آینده پیش روی آنان با حضور و سخنرانی اساتید برجسته دانشگاه برگزار می‌شود.

در این نشست خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران، جعفر توفیقی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، علی خورسندی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، مقصود فراستخواه، استاد مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی، غلامرضا ذاکر صالحی، استاد مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی و احمدرضا روشن، معاون پژوهشی مؤسسه و دبیر نشست سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز سه شنبه دوم دی ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به نشانی تهران، بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلفام، پلاک ۷۰، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی برگزار خواهد شد.

