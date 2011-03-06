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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

نسل سراجی به مهر خبر داد:

کنکور دستیاری سال 90 برگزار نمی شود/ تقویم آزمونهای علوم پزشکی

کنکور دستیاری سال 90 برگزار نمی شود/ تقویم آزمونهای علوم پزشکی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اعلام تقویم آزمون های وزارت بهداشت گفت: مهمترین تغییر در این تقویم، تغییر زمان برگزاری آزمون دستیاری دوره سی و نهم است که به فروردین ماه سال 91 موکول شد.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 15 آزمون در حوزه علوم پزشکی در سال 90 برگزار می شود.

آزمون دستیاری پزشکی ؛ 31 فروردین ماه 91

وی افزود: مهمترین تغییر در آزمون های وزارت بهداشت، تغییر زمان برگزاری آزمون دستیاری دوره سی و نهم است. این آزمون پیش از این در دو ماه پایانی هر سال برگزار می شد اما دوره سی و نهم آن در تاریخ 31 فروردین ماه سال 91 برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: بر اساس تقویم کنکورهای سال 90 وزارت بهداشت آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روز پنجشنبه 29 اردیبهشت، آزمون دکتری و پذیرش دستیار تخصصی داروسازی روز پنجشنبه 19 خرداد و آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه 2 و 3 تیرماه سال 90 برگزار می شود.

آزمون ارتقای دستیاری به همراه آزمون گواهینامه پزشکی؛ 6 مردادماه 90

وی یادآور شد: آزمون بهداشتکاران دهان و دندان نیز چهارشنبه 8 تیرماه 90 و آزمون ارتقای دوره دستیاری تخصصی پزشکی به همراه آزمون گواهینامه پزشکی روز پنجشنبه 6 مردادماه در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور که به تربیت دستیار اشتغال دارند، برگزار می شود.

آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی ؛ 6 مرداد ماه 90 

نسل سراجی با اشاره به زمان برگزاری سایر آزمون های وزارت بهداشت گفت: آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی و آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور همزمان در روز پنجشنبه 6 مرداد ماه 90 برگزار می شود.

وی افزود: آزمون کتبی دانشنامه (بورد) تخصصی دندانپزشکی روز سه شنبه 15 شهریور و همچنین آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی روز پنجشنبه 17 شهریور برگزار می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره زمان برگزاری آزمون دانشنامه بالینی اظهار داشت: آزمونهای کتبی دانشنامه فوق تخصصی بالینی به همراه دانشنامه تخصصی بالینی همزمان در روز پنجشنبه 24 شهریور برگزار می شود.

آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پایه پزشکی ؛ 5 آبان 90

وی افزود: آزمون پذیرش در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پایه پزشکی در روز پنجشنبه 5 آبان 90 برگزار و پس از آن دومین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی در روز 10 آذر برگزار می شود.

نسل سراجی با اشاره به زمان برگزاری آزمون دستیاری در رشته های فوق تخصصی گفت: دستیاری فوق تخصصی بالینی در روز پنجشنبه 13 بهمن برگزار می شود.

برگزاری آزمون های زبان در زمان های متفاوت

وی خاطرنشان کرد: آزمون های دوره اسفندماه آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی نیز روز پنجشنبه 11 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره آزمون زبان عمومی وزارت بهداشت در سال 90 یادآور شد: این آزمون در تاریخ های متعدد برگزار خواهد شد که داوطلبان در هر زمان با ورود به سایت مرکز سنجش می توانند از زمان آن آگاهی پیدا کنند. 

کد مطلب 1267826

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