کنکور دستیاری سال 90 برگزار نمی شود/ تقویم آزمونهای علوم پزشکی

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 15 آزمون در حوزه علوم پزشکی در سال 90 برگزار می شود.

آزمون دستیاری پزشکی ؛ 31 فروردین ماه 91

وی افزود: مهمترین تغییر در آزمون های وزارت بهداشت، تغییر زمان برگزاری آزمون دستیاری دوره سی و نهم است. این آزمون پیش از این در دو ماه پایانی هر سال برگزار می شد اما دوره سی و نهم آن در تاریخ 31 فروردین ماه سال 91 برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: بر اساس تقویم کنکورهای سال 90 وزارت بهداشت آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روز پنجشنبه 29 اردیبهشت، آزمون دکتری و پذیرش دستیار تخصصی داروسازی روز پنجشنبه 19 خرداد و آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه 2 و 3 تیرماه سال 90 برگزار می شود.

آزمون ارتقای دستیاری به همراه آزمون گواهینامه پزشکی؛ 6 مردادماه 90

وی یادآور شد: آزمون بهداشتکاران دهان و دندان نیز چهارشنبه 8 تیرماه 90 و آزمون ارتقای دوره دستیاری تخصصی پزشکی به همراه آزمون گواهینامه پزشکی روز پنجشنبه 6 مردادماه در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور که به تربیت دستیار اشتغال دارند، برگزار می شود.

آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی ؛ 6 مرداد ماه 90

نسل سراجی با اشاره به زمان برگزاری سایر آزمون های وزارت بهداشت گفت: آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی و آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور همزمان در روز پنجشنبه 6 مرداد ماه 90 برگزار می شود.

وی افزود: آزمون کتبی دانشنامه (بورد) تخصصی دندانپزشکی روز سه شنبه 15 شهریور و همچنین آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی روز پنجشنبه 17 شهریور برگزار می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره زمان برگزاری آزمون دانشنامه بالینی اظهار داشت: آزمونهای کتبی دانشنامه فوق تخصصی بالینی به همراه دانشنامه تخصصی بالینی همزمان در روز پنجشنبه 24 شهریور برگزار می شود.

آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پایه پزشکی ؛ 5 آبان 90

وی افزود: آزمون پذیرش در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) علوم پایه پزشکی در روز پنجشنبه 5 آبان 90 برگزار و پس از آن دومین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی در روز 10 آذر برگزار می شود.

نسل سراجی با اشاره به زمان برگزاری آزمون دستیاری در رشته های فوق تخصصی گفت: دستیاری فوق تخصصی بالینی در روز پنجشنبه 13 بهمن برگزار می شود.

برگزاری آزمون های زبان در زمان های متفاوت

وی خاطرنشان کرد: آزمون های دوره اسفندماه آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی نیز روز پنجشنبه 11 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره آزمون زبان عمومی وزارت بهداشت در سال 90 یادآور شد: این آزمون در تاریخ های متعدد برگزار خواهد شد که داوطلبان در هر زمان با ورود به سایت مرکز سنجش می توانند از زمان آن آگاهی پیدا کنند.