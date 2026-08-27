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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۹

امام جمعه جاسک: وحدت شیعه و سنی توطئه دشمنان را خنثی می‌کند

امام جمعه جاسک: وحدت شیعه و سنی توطئه دشمنان را خنثی می‌کند

جاسک - امام جمعه جاسک گفت: شیعه و اهل سنت باید با حفظ وحدت و همدلی در برابر ظلم و توطئه دشمنان ایستادگی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز شامگاه پنجشنبه در جمع مردم اهل سنت در مراسم مولود خوانی به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) ضمن تبریک هفته وحدت، اظهار کرد: این مناسبت را به مردم عزیز و شریف جاسک برادران شیعه و اهل سنت تبریک عرض می‌کنم و از حضور مردم در این مراسم در کنار یکدیگر خرسندم.

وی افزود: برگزاری مراسم مولودخوانی پیامبر گرامی اسلام(ص) در کنار یکدیگر اقدامی بسیار زیبا و ارزشمند است و باید در مسیر تقویت وحدت و همدلی میان مسلمانان استمرار داشته باشد.

امام جمعه جاسک با اشاره به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، بیان کرد: قرآن کریم ما را به چنگ زدن به ریسمان محکم الهی و پرهیز از تفرقه دعوت کرده است. کتاب خدا، پیامبر گرامی اسلام(ص) و عترت از مهم‌ترین مشترکات مسلمانان هستند و باید با تکیه بر این مشترکات در مسیر نجات و سعادت حرکت کنیم.

رستاخیز با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان، گفت: دشمن برای مقابله با اسلام و جلوگیری از گسترش آن شیطنت‌های زیادی انجام داده و با ایجاد گروه‌های تکفیری مانند داعش و القاعده جنگ‌هایی را در افغانستان، سوریه، عراق و دیگر کشورهای مسلمان به راه انداخت تا مسلمانان را درگیر اختلاف و خونریزی کند.

وی ادامه داد: دشمنان با استفاده از شبکه‌های تبلیغاتی گسترده جنایات گروه‌های تکفیری را به نام اسلام در جهان معرفی کردند تا چهره اسلام را مخدوش کنند و افکار عمومی جهان را نسبت به این دین بدبین سازند.

امام جمعه جاسک با اشاره به جنایات گروه‌های تکفیری علیه مردم عراق و ایزدی‌ها، تصریح کرد: جنایات سنگینی علیه زنان و مردان ایزدی و دیگر مردم منطقه انجام شد و این اقدامات با هدف ایجاد نفرت از اسلام و تضعیف جایگاه مسلمانان صورت گرفت.

رستاخیز با بیان اینکه دشمنان برای سلطه بر ملت‌ها به دنبال ایجاد جنگ و اختلاف هستند، عنوان کرد: آمریکا برای سلطه بر ملت‌ها و جهان، جنگ و خونریزی و اختلاف ایجاد می‌کند تا دین اسلام تضعیف و منافع ملت‌های مسلمان چپاول شود.

وی افزود: بزرگ‌ترین سرمایه اسلام، وحدت مسلمانان است و پیامبر گرامی اسلام(ص) بر این موضوع تأکید داشتند. هفته وحدت نیز به ابتکار امام راحل شکل گرفت و این مسیر توسط مقام معظم رهبری ادامه یافته است.

امام جمعه جاسک، تأکید کرد: امروز باید شیعه و اهل سنت در کنار یکدیگر و در مقابل دشمن متحد باشند و اجازه ندهند دشمنان با ایجاد اختلاف، صفوف مسلمانان را از هم جدا کنند.

رستاخیز با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، گفت: خداوند متعال وعده داده است که مؤمنان را یاری کند؛ بنابراین نباید از کفار و مستکبران ترسید، بلکه باید در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کرد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که حضرت موسی(ع) در برابر فرعون ایستاد و خداوند متعال مؤمنان را نجات داد، مؤمنان نیز باید با توکل بر خداوند در برابر دشمنان ایستادگی کنند و از مسیر اسلام و آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام(ص) فاصله نگیرند.

امام جمعه جاسک با بیان اینکه اسلام دین نور و هدایت است، خاطرنشان کرد: ظلم و عدالت، نور و تاریکی در کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرند و وقتی نور باشد، ظلمت باید از بین برود؛ بنابراین باید اسلام را به معنای واقعی پذیرفت و برای تحقق آموزه‌های آن تلاش کرد.

رستاخیز، افزود: روزی خواهد رسید که مؤمنان زمین را به ارث خواهند برد و خداوند متعال حجت خود را بر همه آشکار خواهد کرد و منجی عالم بشریت و نجات‌دهنده همه انسان‌ها ظهور خواهد کرد.

وی در پایان، گفت: باید در سایه وحدت و همدلی در مقابل دشمن ایستادگی کنیم و اعمال خود را خالصانه برای رضای خداوند متعال انجام دهیم و با شناخت اسلام و دین در مسیر درست حرکت کنیم.

کد مطلب 6929965

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