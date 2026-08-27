به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز شامگاه پنجشنبه در جمع مردم اهل سنت در مراسم مولود خوانی به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) ضمن تبریک هفته وحدت، اظهار کرد: این مناسبت را به مردم عزیز و شریف جاسک برادران شیعه و اهل سنت تبریک عرض می‌کنم و از حضور مردم در این مراسم در کنار یکدیگر خرسندم.

وی افزود: برگزاری مراسم مولودخوانی پیامبر گرامی اسلام(ص) در کنار یکدیگر اقدامی بسیار زیبا و ارزشمند است و باید در مسیر تقویت وحدت و همدلی میان مسلمانان استمرار داشته باشد.

امام جمعه جاسک با اشاره به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، بیان کرد: قرآن کریم ما را به چنگ زدن به ریسمان محکم الهی و پرهیز از تفرقه دعوت کرده است. کتاب خدا، پیامبر گرامی اسلام(ص) و عترت از مهم‌ترین مشترکات مسلمانان هستند و باید با تکیه بر این مشترکات در مسیر نجات و سعادت حرکت کنیم.

رستاخیز با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان، گفت: دشمن برای مقابله با اسلام و جلوگیری از گسترش آن شیطنت‌های زیادی انجام داده و با ایجاد گروه‌های تکفیری مانند داعش و القاعده جنگ‌هایی را در افغانستان، سوریه، عراق و دیگر کشورهای مسلمان به راه انداخت تا مسلمانان را درگیر اختلاف و خونریزی کند.

وی ادامه داد: دشمنان با استفاده از شبکه‌های تبلیغاتی گسترده جنایات گروه‌های تکفیری را به نام اسلام در جهان معرفی کردند تا چهره اسلام را مخدوش کنند و افکار عمومی جهان را نسبت به این دین بدبین سازند.

امام جمعه جاسک با اشاره به جنایات گروه‌های تکفیری علیه مردم عراق و ایزدی‌ها، تصریح کرد: جنایات سنگینی علیه زنان و مردان ایزدی و دیگر مردم منطقه انجام شد و این اقدامات با هدف ایجاد نفرت از اسلام و تضعیف جایگاه مسلمانان صورت گرفت.

رستاخیز با بیان اینکه دشمنان برای سلطه بر ملت‌ها به دنبال ایجاد جنگ و اختلاف هستند، عنوان کرد: آمریکا برای سلطه بر ملت‌ها و جهان، جنگ و خونریزی و اختلاف ایجاد می‌کند تا دین اسلام تضعیف و منافع ملت‌های مسلمان چپاول شود.

وی افزود: بزرگ‌ترین سرمایه اسلام، وحدت مسلمانان است و پیامبر گرامی اسلام(ص) بر این موضوع تأکید داشتند. هفته وحدت نیز به ابتکار امام راحل شکل گرفت و این مسیر توسط مقام معظم رهبری ادامه یافته است.

امام جمعه جاسک، تأکید کرد: امروز باید شیعه و اهل سنت در کنار یکدیگر و در مقابل دشمن متحد باشند و اجازه ندهند دشمنان با ایجاد اختلاف، صفوف مسلمانان را از هم جدا کنند.

رستاخیز با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، گفت: خداوند متعال وعده داده است که مؤمنان را یاری کند؛ بنابراین نباید از کفار و مستکبران ترسید، بلکه باید در برابر ظلم و استکبار ایستادگی کرد.

وی ادامه داد: همان‌گونه که حضرت موسی(ع) در برابر فرعون ایستاد و خداوند متعال مؤمنان را نجات داد، مؤمنان نیز باید با توکل بر خداوند در برابر دشمنان ایستادگی کنند و از مسیر اسلام و آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام(ص) فاصله نگیرند.

امام جمعه جاسک با بیان اینکه اسلام دین نور و هدایت است، خاطرنشان کرد: ظلم و عدالت، نور و تاریکی در کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرند و وقتی نور باشد، ظلمت باید از بین برود؛ بنابراین باید اسلام را به معنای واقعی پذیرفت و برای تحقق آموزه‌های آن تلاش کرد.

رستاخیز، افزود: روزی خواهد رسید که مؤمنان زمین را به ارث خواهند برد و خداوند متعال حجت خود را بر همه آشکار خواهد کرد و منجی عالم بشریت و نجات‌دهنده همه انسان‌ها ظهور خواهد کرد.

وی در پایان، گفت: باید در سایه وحدت و همدلی در مقابل دشمن ایستادگی کنیم و اعمال خود را خالصانه برای رضای خداوند متعال انجام دهیم و با شناخت اسلام و دین در مسیر درست حرکت کنیم.