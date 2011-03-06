ممنوعیت حجاب اعلان جنگ دولت باکو با امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی شامگاه شنبه در نشست بررسی حقوقی "ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان" با اشاره به اینکه اینروزها اخبار ناگواری از باکو به گوش مسلمانان جهان می رسد که فاجعه بار و تاسف برانگیز است گفت: متاسفانه در کشوری که 60 سال حکومت مستبد کمونیستی نتوانست هویت دینی مسلمانان آن کشور را تغییر دهد و نور ایمان و اسلام را از دل آنها بزداید امروز در عصر خیزش اسلامی، صدای اسلام ستیزی و شریعت زدایی بگوش می رسد.

وی هشدار داد: دولتمردان باکو نمی‌توانند در آن خدشه‌ای وارد کنند لذا نباید کاری کنند که علمای اسلام مجبور به صادر کردن حکم ارتداد علیه آنها شوند.

عضو شورای مرکزی کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش جمهوری آذربایجان مغایر قانون اساسی این کشور تنها با یک بخشنامه اداری ، دختران مسلمان باحجاب را از ورود به مدارس این کشور مسلمان بازداشته و هزاران دختر پای بند به احکام قرآن را از تحصیل محروم و خانه نشین کرده است افزود: این عمل نوعی اسلام ستیزی، مبارزه با شریعت اسلام و ناقض یکی از بزرگترین ضروریات دین و احکام صریح قرآن و در نتیجه اعلان جنگ با مسلمانان این کشور و امت اسلام است.

وی تصریح کرد: حجاب در قرآن مجید به صراحت ذکر شده و 9 آیه در مورد حجاب و 10 آیه در مورد عفاف و پاکدامنی آمده و در روایات اسلامی نیز از طریقه شیعه و سنی بحد تواتر رسیده و از ضروریات دین است که انکار آن بار سنگین و حکم خاصی را در بردارد و امیدوارم به آن حد نرسد که علمای اسلام مجبور به صادر کردن حکم ارتداد در مورد دولتمردان باکو گردند.

هریسی افزود: جای بسی شگفتی و تعجب است که چنین بخشنامه اسلام ستیز در شرایطی در یک کشور اسلامی صادر می شود که خیزش اسلامی علیه حکومتهای مستبد و اسلام ستیز همه جا را فراگرفته و به بهانه ای بند است که در هر کشور دیگری جرقه زند و حکومتهای اسلام ستیز را در خود ببلعد و ما چنین حادثه تلخی را برای کشور دوست و همسایه خود روا نمی دانیم.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه صدور چنین بخشنامه ای در یک کشور مسلمان، هم خلاف شرع، خلاف قانون و هم خلاف اخلاق و مصالح ملی است ادامه داد: ستیز و مبارزه با دین، آیین و ملت مسلمان آذربایجان، دهن کجی به امت اسلامی تلقی می شود و علاوه بر همه اینها، این بخشنامه عاری از پشتوانه قانونی، ناقض حقوق بشر و حقوق ملت مسلمان این کشور است.

حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران با اشاره به اینکه این قانون با اسناد بین المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در تضاد و تعارض بوده و همه آنها را نقض می کند ادامه داد: در ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد.

وی ادامه داد: بنابراین، دختران مسلمان آذربایجان در انتخاب نوع پوششان آزادند و باید اذعان کنیم که نقض این آزادی، نقض صریح این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.

آیت الله هاشم زاده هریسی با اشاره به اینکه ماده ۱۸ این اعلامیه « همه نوع آزادیها را برای همه افراد تضمین می کند و این آزادی را به تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم و نمادهای دینی تعمیم داده » و بر این اساس حجاب یکی از رسوم و نمادهای برجسته دینی است ادامه داد: در ماده ۲۲ این اعلامیه تصریح نموده است که « هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد» لذا حجاب از حقوق بارز اجتماعی و فرهنگی دختران مسلمان است.

استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به اینکه این ممنوعیت با مواد ۲۶ ، ۲۸ و ۲۹ اعلامیه جهت بهره مندی دختران آدربایجان از آموزش و علوم و فنون و پیشرفتهای علمی در تضاد است ادامه داد: این قانون نه پشتوانه قانونی دارد و نه با مقتضیات اخلاقی و یا نظم عمومی و یا رفاه همگانی انطباق دارد و بلکه ناقض همه آنها و در نتیجه ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی با اشاره به اینکه دولت آذربایجان مواد هفدهم، هجدهم و بند ج ماده ۲۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر به صراحت نقض کردخ است افزود: با این بخشنامه ، دولت آدربایجان نه تنها امنیت، آزادی و آسودگی دختران مسلمان این کشور را در مورد دین و ناموسشان سلب می کند بلکه این حق مسلم و فرصت را از آنان سلب می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به دولت آذربایجان گفت: ما به عنوان دوست و همسایه خیرخواه و مسلمان، دولت مسلمان جمهوری آذربایجان می خواهیم که بجای نقض یک حکم ضروری اسلام و نقض حقوق و آزادی ملت مسلمان خود قانون ممنوعیت حجاب را لغو کرده و دل مسلمانان جهان مخصوصاً مردم مسلمان ، دختران و خانواده های پایبند به حجاب و عفاف کشور خود را شاد کند.